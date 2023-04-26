Kuşadası Ada Camping yeni sezona kapılarını açtı. Üç günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 2 bin konuk ağırlayan kamp ve karavan alanı, 2023 turizm sezonu için rezervasyon almaya başladı.

Kuşadası Ada Camping, yeni sezona kapılarını açtı. Üç günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 2 bin konuk ağırlayan kamp ve karavan alanı, 2023 turizm sezonu için rezervasyon almaya başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Davutlar Sevgi Plajı'nda 2 yıl önce açtığı kamp ve karavan alanı Ada Camping, genişleyen kapasitesi ve yenilenen yüzüyle Ramazan Bayramı tatilinde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Ada Camping'de, turizm sezonu öncesi tadilat, bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, kamp alanı bünyesinde bulunan duş kabinleri, sosyal donatı alanları, çocuk oyun alanlarında tahrip olmuş kısımlar yenilendi. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin de düzenli aralıklarla yürütüldüğü alanda misafirlerin çadırlarını kuracağı bölümlerin belirlenmesi amacıyla numaralandırma yapılıyor.

Ada Camping, bünyesinde bulunan 90 standart çadır, 15 glamping çadır ve 24 karavanın yanı sıra sosyal etkinlik alanları, restoran, kafe ve market ile kampseverlerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda alanın dört bir yanında bulunan kameralar ile 7/24 güvenlik sağlanıyor.