Küresel Gazze Yürüyüşü'nde Mısır'da Şiddet İddiaları

Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılan Kayserili aktivist Ahmet Aydan Bekar, Mısır'da yaşadıklarını anlatarak, "Arkadaşlarımızı sopalarla, kırbaçlarla, kesici delici aletler ile darp ettiler" dedi.

Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılmak üzere Kayseri'den Refah Sınır Kapısı'na giden aktivistlerin arasında yer alan Ahmey Aydan Bekar, Mısır'da yaşadıklarını anlattı. Mısır'da kendilerine iyi davranılmadığını kaydeden Bekar, "Mısır-Kahire havaalanında bizleri gereksiz yere yaklaşık 2-3 saat kadar beklettiler ve pasaportlarımızı aldılar. Daha sonra tekrardan teslim ettiler. Sonra otellere geçtik. Ertesi gün Ariş olan rotamızı İsmailiye çevirdiler. Oradan Refah kapısına gidecektik ve kamp kuracaktık. Normalde planımız böyleydi. Rotamız bu şekildeydi. Sabah 10 gibi falan ekipler peyderpey yavaş yavaş İsmailiye bölgesine geçmeye başladı. Burada İsmailiye bölgesine geçerken yaklaşık 5 tane kontrol ve çevirme noktaları vardı. Buralara giden aktivist arkadaşlarımızı çeviriyorlardı. Birinci kontrol noktası, ikinci derken beşe kadar kontrol noktaları vardı. Beşinci toplama merkezine gelenleri gözaltına alıp deport ediyorlardı. İnsanları topladılar ve herhangi bir yere gitmelerine izin vermediler. Pasaportlarına el koydular. Daha sonra iş biraz daha sertleşti. Polisten ziyade daha önce bildiğimiz baltacılar vardı. Baltacılar geldiler. Bu insanlar bizim aktivist arkadaşlarımızla beraber bizleri orada darp etmeye başladılar. Sopalarla, kırbaçlarla, kesici delici aletler ile darp ettiler. Hatta HÜDAPAR milletvekili vardı, onun başı yarıldı. Bir ablamızın yanağı yarıldı. Bazı arkadaşlarımızı darp ettikten sonra araçlarla gözaltına alındılar ve orada beklettiler. Gece yarısına kadar orada beklendi ve gece yarısından sonra yavaş yavaş pasaportları iade ettiler. Yavaş yavaş ekipler dönmeye başladı. Mısır polisinin veya askerinin araçlarıyla götürdüler. Onlar da Mısır'ın arka sokaklarına, Kahire'nin riskli bölgelerine bıraktılar. Kimin ne yapacağını bilemediler. Sabaha karşı bazı arkadaşları gözaltına aldılar ve deport edilenler oldu. Havaalanında 8-10 saat bekletilenler oldu. Tıbbi müdahaleye gerek olan arkadaşlarımız oldu. Gerçekten böyle sert darbelerle arkadaşlarımızı darp ettiler. Sabah toplantı oldu ve Mısır'daki eylemin durdurulduğunu, daha sonraki yapılacak eylemler konusunda anlaşmaya varıldığı söylendi" ifadelerini kullandı.

"Nerede zulüm gören mazlum varsa elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Dünyadaki tüm mazlumların yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getiren Ahmet Aydan Bekar, "Bizlere son zamanlarda aktivist diyorlar. Aktivistlerin bundan vazgeçmesi mümkün değil. Yurt dışından gelen arkadaşlarımız vardı. Orada Nelson Mandela'nın torunuyla karşılaştık. Adam Güney Afrika'dan gelmiş. Binlerce kilometre öteden gelmiş ve bu adam gayrimüslim bir adam ama Gazze'yi dava edinmiş. Yani Gazze'yi kendisine dava edinmiş bir insan. Onunla konuştuk, muhabbet ettik. Bunun gibi o kadar çok insan var ki Amaçları sadece Gazze. Gazze'deki zulmü ve katliamı insanlara duyurabilmek ve bunu durdurabilmek. Bizim gibi amaçları tamamen bu. Bizler de zaten yıllardır bu dava için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yapılacak her türlü eyleme bizler de dahil olmaya çalışacağız. Sadece Gazze değil, mazlum coğrafyalardaki tüm insanların kurtulmasını amaçlayan eylemlerimiz, aktivitelerimiz olacak. Bunun için de Arakan'dan tutun, Doğu Türkistan da dahil nerede bu tür durumlar varsa oradaki zulüm gören insanlar için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - KAYSERİ