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Kurban Bayramı Öncesi Besicilerin Zorluğu: Girdi Maliyetleri Artıyor

Kurban Bayramı Öncesi Besicilerin Zorluğu: Girdi Maliyetleri Artıyor
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Van'ın Çatak ilçesinde besicilik yapan Kadir Sarıbulak, artan girdi maliyetleri nedeniyle Kurban Bayramı'nda hayvan satışı yapmanın zorlaştığını ifade etti. Çoban ücretlerinin ve yem fiyatlarının yükselmesi, hayvancılığın geleceğini tehdit ediyor.

Haber: İshak Kara / Kamera: Cemal Berk Aytekin

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesinde besicilik yapan Kadir Sarıbulak, artan girdi maliyetlerinden şikayet ederek Kurban Bayramı'nda satış yapmalarının zor olduğunu belirtti. Sarıbulak, "Çobanın fiyatı 100 bin olmuş. Samanın fiyatı 15 bin lira olmuş. Kurban Bayramı olsa ne olmasa adam alamıyor ki. Tüketici de alamıyor zaten. Geçen sene yine iyiydi. Gittikçe kötüye gidiyor" dedi.

Van'ın Çatak ilçesi Ağaçlık Mahallesi'nde besicilik yapan Kadir Sarıbulak, hayvancılık yapmanın her geçen zorlaştığını vurguladı. Sarıbulak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarım bu sene iyi gitmiyor. Hayvan satılmıyor. Çobanlar tutulmuyor. Çobanların fiyatı 100 bin lirayı aşmış. Şu an çoban bulamıyoruz. Yani bu gidişle çiftçilik bitiyor. Hayvan satılmıyor ki. Çoban tutuyorsun. Çobanın fiyatı 100 bin olmuş. Samanın fiyatı 15 bin lira olmuş. Kurban Bayramı olsa ne olmasa adam alamıyor ki. Tüketici de alamıyor. Zaten geçen sene yine iyiydi. Gittikçe kötüye gidiyor. Bu sene zaten hayvan satılmıyor, değeri düşmüş. Ne diyebiliriz artık? Bu gidişle daha beter olur. Yani düzelecek bir durum olur. Zenginsen hak, hukuk adalet olur. Zengin değilsen hak, hukuk, adalet diye bir şey kalmış mı?"

Kaynak: ANKA / Yerel
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