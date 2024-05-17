Kundura Tamircisi 22 Senede 3 Bin 500 Fotoğraf Topladı

22 senede topladığı 3 bin 500 vesikalık fotoğraf ile arşiv oluşturdu

İlçedeki vatandaşlar vefat eden yakınlarının fotoğraflarını bile gidip ondan istiyor

Kundura tamircisi Halit Peker:

"Elimdeki arşivi katlaya katlaya büyüttüm, aşağı yukarı 3 bin 500 adet fotoğrafımız oldu"

"Bunu Sivrihisar'da arasanız bulamazsınız, ilçemizin fotoğraf arşivi bende"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde kundura tamirciliği yapan Halit Peker'in 22 sene önce hobi olarak toplamaya başladığı vesikalıklarla oluşturduğu yaklaşık 3 bin 500 fotoğraflık arşivi dikkat çekerken, bölgedeki vatandaşlar vefat eden yakınlarının fotoğraflarını bile gidip ondan istiyor.

Sivrihisar'da yaşayan ve uzun yıllardır kundura tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Halit Peker, yaklaşık 22 sene önce hobi amaçlı müşterilerinin vesikalık fotoğraflarını toplamaya başladı. Zaman içerisinde vatandaşların ilgisinin artmasıyla birlikte dükkanına gelen bütün müşterilerinden vesikalık fotoğraf istemeye başlayan Peker, ilçede bulunan milletvekilinden, emniyet amiri ve savıcısına kadar çoğu vatandaşın fotoğrafını tek kitapçıkta toplayarak büyük bir arşiv oluşturdu. Yaklaşık 3 bin 500 adet fotoğrafın bulunduğu arşiv ilçedeki çoğu kişi tarafından da bilinirken, bazı vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını Halit Peker'den isteyerek çoğaltıyor. Nefes aldığı sürece bu hobisini devam ettirmeyi düşünen emektar kundura tamircisi, arşivde bulunmayan vatandaşlara da seslenerek kendisine vesikalık fotoğraf götürmelerini rica ediyor.

"Elimdeki arşivi katlaya katlaya büyüttüm, aşağı yukarı 3 bin 500 adet fotoğrafımız oldu"

Oluşturduğu arşivde milletvekili, emniyet amiri, savcı ve memurlara kadar pek çok kişinin fotoğrafını bulundurduğunu dile getiren kundura tamircisi Halit Peker, "Masamın üzerine 1-2 adet fotoğraf koyarak başlamıştım. Sonra sığmayınca böyle bir fikir düşündüm. Elimdeki arşivi katlaya katlaya büyüttüm, aşağı yukarı 3 bin 500 adet fotoğrafımız oldu. Yani herkes var, bir sizler yoksunuz. Gelen müşterilerimizden tek tek vesikalık fotoğraflarını istiyorum. Sağ olsun onlar da beni kırmıyorlar, birer tane fotoğraflarını veriyorlar. Müşterilerin tepkisi çok iyi oluyor. Hatta bir arkadaşımızın babası ölmüştü, gelip fotoğrafını bana sormuştu. Ben de nedenini sorduğumda çoğaltıp, büyülteceğini söyledi. Fotoğrafı geri getirmesi şartıyla verdim. Ondan sonra babasının çoğalttığı ve büyülttüğü resimleriyle birlikte geldi. Bunu Sivrihisar'da arasanız bulamazsınız, ilçemizin fotoğraf arşivi bende. Rahmetli olan kişiler de var bunun içinde. Vefat ettikleri zaman altlarına rahmetli diye not alıyoruz, ölüm tarihine kadar atıyoruz. Bu 1 parçaydı, sonra 10 parça oldu ve büyüdü. Ben bunu daha da büyüteceğim, ömrümün yettiği müddetçe sürdüreceğim. Beni duyan ve fotoğrafını vermeyen arkadaşlardan da rica ediyorum, getirirlerse onların da resimleri burada olabilir" dedi.