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KÜKAD Koruyucu Aileler İftar Yemeği Etkinliği

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Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), her yıl düzenlediği geleneksel koruyucu aileler iftar yemeği etkinliğinde, büyük bir coşku ve sevgi atmosferinde buluştu. KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, etkinlikte yaptığı konuşmada, koruyucu aile sayısının artmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çavdar, "Hiçbir çocuğun kurumda büyümemesi, her çocuğun bir ailesi olması gerektiğine inanıyoruz" diyerek, koruyucu ailelerin önemine vurgu yaptı. "Sizler kan bağınız olmadığı halde can bağıyla çocuklarınıza bağlandınız, onları sevginizle sardınız sarmaladınız, görünmeyen yaralarını, iyileştirdiniz, onlara kalbinizi yuvanızı açtınız. Bu nedenle siz koruyucu aileler cennetlik insanlarsınız. Göreviniz çok kutsal" ifadeleriyle koruyucu ailelere teşekkür etti.

KÜKAD yönetim kurulu; KÜKAD Melekleri tarafından hazırlanan hediyelerin çocuklara dağıtıldığı etkinlikte, pasta kesimi, uçan balon ve pamuk helva dağıtımıyla renkli anlar yaşandı. Ayrıca, palyaço gösterisi ve müzik eşliğinde koruyucu aileler yanındaki çocuklar bolca eğlendi.

KÜKAD'ın bu anlamlı etkinliği, koruyucu ailelerin çocuklara sağladığı sevgi dolu ortamı ve önemini bir kez daha vurguladı. Gelecek yıllarda da benzer etkinliklerle koruyucu ailelerin desteklenmeye devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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