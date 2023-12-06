KUDAKAF'23, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarına Atatürk Üniversitesi üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarına Atatürk Üniversitesi üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

"Yetenek Her Yerde" temasıyla, 2019 yılında yola çıkan Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Erzurum ve bölgesindeki illeri kapsayan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı da yine Atatürk Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek.

18- 19 Aralık 2023 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarının, (KUDAKAF'23) sektör temsilcilerini bölgede bulunan 8 üniversitenin güçlü potansiyele sahip öğrencileriyle bir araya getirmesi amaçlanıyor.

KUDAKAF'23 Öğrencilere Değerli Birer Yetenek Olduklarının Hissettirecek

Yetenek Her Yerde sloganıyla yola çıkılan Bölgesel Kariyer Fuarları ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, üniversiteler ve üniversitelerin bulundukları coğrafyalara ilişkin farklılıklardan bağımsız olarak üniversite öğrencilerine ülkemizin ve dünyanın geleceği için değerli birer yetenek olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması, üniversitelerin kariyer merkezlerinin aktive edilmesi ve sektör temsilcileri ile ilişkilerinin güçlendirilmesi, üniversitelerin nitelikli mezunları ve öğrencilerinin kamu kurumlarına kazandırılması ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin farkındalık ve kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiği fuara ilginin yine yoğun olması bekleniyor.

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı, Yetenek Her Yerde sloganı ve KUDAKAF'23 kısaltmasıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, ve Kafkas Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Rektör Çomaklı: "Gençler, Niteliklerine Uygun İş ve Staj Fırsatlarına Erişim Sağlayacak"

Birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasına imkan sağlayacak KUDAKAF'23'ün, özel sektörden yüzlerce firma ile kamu sektöründen çok sayıda kurumu, öğrenci ve mezunlarla aynı platformda bir araya getireceğine vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; kentteki ve bölgesindeki üniversiteli gençler için niteliklerine uygun iş ve staj fırsatlarına erişim sağlanması ve istihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ'lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılması amaçladığını söyledi.

Rektör Çomaklı; Aralık ayının 18'i ile 19'unda düzenlenecek olan ve Erzurum'un dördüncü, Atatürk Üniversitesinin ise üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarına tüm öğrenciler ile mezunları davet etti. - ERZURUM