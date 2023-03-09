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Küçükçekmece ve Avcılar'da lodos etkili oluyor

Yerel Haberler

Küçükçekmece ve Avcılar'da lodos etkili oluyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde lodos etkisini gösterdi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde lodos etkisini gösterdi.

Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde etkili olmaya başladı. Zaman Zaman yağışın da etkili olduğu kıyılarda denizde yüksek dalgalar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Küçükçekmece İstanbul Avcılar Yerel Haberler

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