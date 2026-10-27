KTO, 61 komite için danışma, ihtisas ve istişare kurulları oluşturdu

Kayseri Ticaret Odası'nda yapılan seçimli genel kurulun ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı dua ve Oda Andı ile başladı. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Bütüncül bir yaklaşımla sorunlar ilgili taraflarla ele alınacak" dedi.

Düzenlenen Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu üyeleri, oda ve komite üyeleri katıldı. Dua edilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Bugün Kayseri Ticaret Odası olarak iş dünyasında bir ilke hep birlikte imza atıyoruz. Seçimlerimizin ardından büyük bir azim ve heyecanla görevlerimize başladık. Yeni dönemin bu ilk meclis toplantısında, aramızdaki kardeşlik ve çalışma bağını perçinleyecek, enerjimizi ortak bir vizyona dönüştürecek çok özel bir adım atıyoruz. Göreve yeni başlayan komite ve meclis üyelerimizin üstlendiği bu sorumluluğun, bu büyük emanetin nişanesi olarak Odamıza yakışan bir 'Oda Andı' hazırladık. İnanıyoruz ki bugün yakacağımız bu meşale, bizden sonra gelecek nesillere de ışık tutacak, köklü bir geleneğin ilk harcı olacaktır. Şimdi, Kayseri Ticaret Odamızın vizyonunu, kurumsal ciddiyetini ve üyelerimizin aidiyetini simgeleyen bu andımızı hep birlikte, tek bir yürek olarak okumaya cümle cümle tekrar etmeye davet ediyorum. Demokrasiye yaraşır bir olgunluk, eşsiz bir birlik ve beraberlik içerisinde bir seçimi geride bıraktık. Bu süreçte Odamıza sahip çıkan, seçime katılım ve destekleriyle bizlere güç veren, gıyabımızda bizlere dua eden, tüm üyelerimize, tüm hemşehrilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Komite sayımız 41'den 61'e çıkardık. Buradaki asıl amacımız, her mesleğin kendisini daha rahat ve spesifik olarak temsil etmesidir. Bu uygulamanın neticelerine göre önümüzdeki dönemlerde de ilgili meslekte sayıya göre yasal olarak meslek komitelerinin ihdası veya tenkisi burada sizinle birlikte ele alınacaktır" dedi.

"Bütüncül bir yaklaşımla sorunlar ilgili taraflarla ele alınacak"

Sayısı çoğalan komitelerin bütüncül yaklaşımı ile sorunların ele alınacağını söyleyen Gülsoy, "61 Komitedeki her üyenin sektörüne katlı sağlaması için bütün komite üyelerimizi dahil ettiğimiz yeni bir yapılanma oluşturduk. Her komitede ayrı ayrı olmak üzere; sektörel danışma kurulları, sektörel ihtisas kurulları ve sektörel istişare kurulları oluşturuldu. Hülasa; 61 komitedeki her komite üyemiz için görevlendirmeler yapıyoruz. Komitelerin işleyişini daha sağlıklı hale getirecek olan bu yeni modelimizin işleyişini de titizlikle kontrol edeceğiz. Bu oluşturduğumuz yeni modelde komiteler ayda bir toplanmaya devam etmekle birlikte ilgili komitelerle de her üç ayda bir birlikte toplanacak. Örneğin; İnşaat komitesi kendi içinde aylık toplantılarını zaten yapacak ama 3 ayda 1 de 'İnşaat malzemecileri ve Emlakçılarla toplanacak' ve böyle bütüncül bir yaklaşımla sorunlar ilgili taraflarla daha sağlıklı bir şekilde ele alınacak ve çözüme kavuşturulacak. Böylece birbirini tamamlayıcı komitelerin bir arada çalışmaları teşvik edilecektir. Vereceğiniz katkılarınız için şimdiden hepinize teşekkür ederim. 114 olan meclis üye sayımızı da bu dönemde 158'e çıkardık. Gerçekleşen bu büyük büyüme, Kayseri Ticaret Odası'na duyulan güvenin ve ortak akla verilen değerin en net göstergesidir. İnanıyorum ki bu sayısal artış, Odamızın gücüne güç katacak ve çalışmalarımıza yepyeni bir ivme kazandıracaktır. Geçtiğimiz dönemde birlikte omuz omuza görev yaptığımız, ancak bu dönem aramızda olmayan değerli arkadaşlarımıza emekleri ve katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Aramıza yeni katılan tüm meclis ve komite üyelerimize de tekrar 'hoş geldiniz' diyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Meclis Başkanımızı, Başkanlık Divanını, organlara seçilen Disiplin Kurulu Başkanımızı ve üyelerini, Hesap İnceleme Komisyonu ve üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hep birlikte, tek yürek, tek ses olarak; üyelerimiz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. İnanıyorum ki bu dönemde de el ele vererek, aynı azim ve kararlılıkla Kayseri adından en çok söz ettiren odaların başında gelmeye devam edecektir. Kendi içimizdeki istişare kültürünü ne kadar güçlendirirsek, ortak akılla şehrimize o kadar büyük değer katacağımızın bilincindeyiz. Yeni dönemde oluşturduğumuz bu danışma, ihtisas ve istişare kurulları ile bu kültürü daha da geliştireceğiz. Sizlerden özellikle rica ediyorum: Meslek komite toplantılarımızı düzenli olarak yapalım. Komitelerimiz bizim sahadaki gözümüz, kulağımız; sektörel sorunlar noktasındaki en güçlü tetik noktamızdır. Kayseri Ticaret Odası'nın gücü, komitelerinin aktifliği ile doğrudan orantılıdır. Sektörlerimizin sorunlarını en iyi bilen, sahanın nabzını en doğru tutanlar sizlersiniz. Komitelerimizi ne kadar etkin çalıştırırsak, sorunları o kadar doğru tespit eder, çözüm üretme gücümüzü o ölçüde artırırız. Değerli Arkadaşlarım, artık seçim bitti, sahada daha çok gezecek, meslektaşlarımızı daha çok ziyaret edeceğiz. Çayını içip, verilen oyun ve güvenin karşılığını fazlasıyla vereceğiz. Bu oda sizin odanız. Kapımız da gönlümüz de bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm üyelerimize sonuna kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Fon krizi ile kontrolün önemi ortaya çıkmıştır"

Gülsoy, gündeme gelen fon krizinin ardından kontrol ve denetimin öneminin ortaya çıktığını söyleyerek, "Ülke gündemini son günlerde meşgul eden fon meselesine de temas etmek isterim. Finans piyasalarında ortaya çıkan bu sorun maalesef reel sektöre de olumsuz etkilerde bulunmaya başlamıştır. Bu konuda biran önce ve kararlılıkla çözümlerin geliştirilip piyasaların rahatlatılması gerekmektedir. Hükümetimizin bu konuda atacağı adımları yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlı tutumunu da kıymetli buluyoruz. Öte yandan, son zamanlarda bazı işletmelerde ortaya çıkan birtakım sorunlara da temas etmek isterim. İşletmeler ve bankalar arasındaki ticari ilişkilerde yasal olarak bankaların ağır sorumluluğu bulunmaktadır. Bu konuda bankalarımızdan işletmelerimizi zor durumda bırakmayacak çözümler bekliyoruz. Bu noktada işletmelerimize de bazı görevler düşüyor. Biz yıllardır şirketlerimizin kurumsallaşmasını isterken ve bu konuda sürekli eğitimler verirken kurumsallaşmanın yanlış anlaşılması da bizi üzüyor. İşletme sahipleri ve patronlarını işletmelerindeki karar mekanizmalarından ve uygulamalardan haberdar olmaları için işlerin başında daha sıkı durmaya davet ediyorum. Bu vesileyle kıymetli şirket patronlarına da buradan seslenmek istiyorum. İtimat kontrole asla mani değildir. Yani güvenseniz dahi kontrol etmekten çekinmeyiniz. Kurumsallaşma işinizi yani çocuğunuzu tamamen bir başkasının kontrolüne bırakmak değildir. İşimizin başında durmayı asla ihmal etmeyelim kıymetli arkadaşlar. Gerek fon krizinde gerekse banka ve işletme krizinde kontrolün önemi de bir kez daha ortaya çıkmıştır. Zamanında yapılmayan kontroller, yalnızca durum tespitine imkan sağlar. Düzeltici tedbir alınmasına imkan sağlamaz. Bu açıdan bütün işletmelerimizde kontrolün elden bırakılmaması, düzenli ve sürekli olarak denetim yapılması, iç denetim mekanizmalarının çalıştırılması elzemdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı