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Bu kart durduk yere para kesiyor

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Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların yıllık 65 milyar TL kredi kartı aidatı aldığını belirterek, tüketicilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Yılmaz, tüketicilerin korunması ve hukuki destek alması gerektiğini vurguladı.

Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, bankaların yıllık aidat adı altında ücret talep ettiklerini ve tüketicinin gelirinden fazla limit verdiklerine dikkat çekerek, kredi kartı aidatı ve kart limitleri ile ilgili tüketicinin korunması gerektiğini söyledi.
Kredi kartı Türkiye'nin ve tüketicilerin temel sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Her yıl bankaların 65 milyar TL kredi kartı aidatı toplandığı Türkiye'de kart kullanarak aylık geçimlerini sağlayan tüketiciler yüksek orandaki faizlerin yanında kart aidatı adı altında her yıl ek olarak toplanan paralar yüzünden de sıkıntıya giriyor.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Kredi kartı üzerinden tüketiciler birçok sorunla karşılaşmakta çünkü ülkemizde kredi kartı bir yaşam kartı haline gelmiş durumda. Bu nedenle yüksek faiz ödemelerine rağmen, bir de bankaların yıllık kart aidatı adı altında ücret talep etmeleri, tüketicilerimizi daha zor bir duruma sokmuştur" dedi.

"TÜKETİCİ TALEPLERİ REDDEDİLMEKTEDİR"

Derneklerden hukuki bir destek alınması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Son günlerde kredi kartlarına ilişkin tahsil edilen ücretlerin geri alınamayacağına dair sürekli derneğimizi arayan tüketiciler var. Üzülerek belirtmek isterim ki, Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğ doğrultusunda, hakem heyetlerinde de yıllık kart ücretinin alınabileceğine ilişkin tüketici talepleri reddedilmektedir. Tüketicilerimizin kredi kartı aidatlarının iadesine ilişkin talepleri varsa, dernekten hukuki bir destek alarak başvuruda bulunmaları çok daha yerinde olacaktır" diye konuştu.

"TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN TÜKETİCİ KANUNUNA UYGUN OLMADIĞINI İDDİA EDİYORUZ"

6 ay hareketsiz kalan kredi kartlarından ücret alınamayacağını dile getiren Yılmaz, "Kendi talepleri olmaksızın tüketicilere sunulan kredi kartlarından ücret alınamaz. Diğer durumlarda, finansal tüketicilere ilişkin yönetmelik ve Merkez Bankası tebliği üzerinden alınabileceğine ilişkin düzenlemeler olsa bile, dernek olarak görüşümüz, tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4'üncü maddesine göre, kanunun ruhuna uygun ve tüketiciyi koruyacak şekilde bakanlıktan görüş alındıktan sonra tebliğ ve yönetmeliklerin uygulanması gerektiğidir. Tüketicinin korunmasına ilişkin tüketici kanununa uygun olmadığını iddia ediyoruz" dedi.

"65 MİLYAR TL YILLIK KART AİDATI ALINIYOR"

Eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, maliyetini sunarken almaları gerektiğini belirten Yılmaz, "Ülkemizde 130 milyona yakın kredi kartı bulunmakta. En azından 1 TL alınmış olsa 130 milyon TL eder. 130 milyon kredi kartını düşündüğümüzde ve en düşük limitin 500'ün üzerinde olduğu varsayıldığında, yaklaşık 65 milyar TL yıllık kart aidatı alınıyor demektir. Tüketici örgütleri olarak, eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, kart maliyetini sunarken bunu alabilirler. Kredi kartının kullanım süresi 3 yıl olup, 3 yılda bir alsınlar diyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜKETİCİNİN YILLIK GERÇEK GELİRLERİ ÜZERİNDEN BELİRLENMİŞ LİMİTLERİ YOK"

Bankaların kanuna göre, ilk yıl 2 katı, 2'nci yıl ise 4 katından fazla limit veremeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Tüketici, bankalara kredi kartı talebinde bulunduğu zaman, bankaların en azından tüketiciye ücretsiz bir kart konusunda bilgilendirme yapmaları zorunluyken, birçok tüketiciden aldığımız şikayetlere göre, ücretsiz kredi kartından haberleri olmadığını ve bu konuda bilgilendirilmediklerini görmekteyiz. Bu tüketiciler, aidatlı kredi kartı üzerinden ücret alındığını belirtiyorlar. Kredi kartı alındığında, birçok tüketicinin birden fazla kredi kartı bulunduğu görülmektedir. Bu kartların yıllık gerçek gelirleri üzerinden belirlenmiş limitleri yoktur. Tüketiciye, banka ve kredi kartları kanunun maddesine göre, ilk yıl gerçek gelirinin 2 katı kadar, 2'nci yıl ise 4 katından fazla limit verilemez" dedi.

"TÜKETİCİNİN KORUNMASI GEREKMEKTEDİR"

Hiçbir talep olmadan bankaların limit artırdığını söyleyen Yılmaz, "Tüketicinin elindeki 10 kartı nasıl izah edebilirler. Bu nedenle sadece tüketiciyi amibine tabirle yolmak adına, istedikleri kartı ve istedikleri şekilde limit artırarak tüketiciden hak etmediği paraları almaktadırlar. Kendi kredi kartım üzerinden talebim olmaksızın her yıl bankalardan limitinizi artırdık diye mesaj alıyorum ve itirazda bulunuyorum. Ancak birçok tüketici, ihtiyaç duyduğu için yaşamını sürdürebilmek adına buna mahkum olup, bu ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle tüketicinin korunması gerekmektedir" diye konuştu.

Bu kart durduk yere para kesiyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİRHAN ERZURUM - Yerel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAlkurt:

Neyimiz düzgün ki, Türk Milleti başa gelmeli, Türk Adaletlidir gereğini yapar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

HER BANKANIN AİDATSIZ KREDİ KARTI VERME ZORUNLULUĞU VAR BEN YILLAR ÖNCE KREDİ KARTIMI İPTAL ETTİRİP AİDATSIZ KREDİ KARTI ALDIM ENAYİ GİBİ HER SENE KREDİ KARTINA AİDAT ÖDEMEYİN İPTAL ETTİRİP AİDATSIZ KART ALIN SES ÇIKARMADIĞINIZ SÜRECE BANKALAR SİZİ SOYUYOR AYRICA EFT, YE ÜCRET ALMAYAN REKLAM OLACAĞI İÇİN İSMİNİ SÖYLEYEMEYECEĞİM BANKA VAR PARA KOLAY KAZANILMIYOR O PARALARI BOŞ YERE BANKAYA VERECEĞİNİZE ÇAY ALIP BİR KÖŞEDE OTURUP DEMLEYİP İÇİN BUNUN İÇİN BANA SÖĞERMİSİNİZ DUAMI EDERSİNİZ BİLMEM

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Kendi Halkini Somuren Baska Kac Tane Ulke Var ?

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Ben artık kredi kartlarını kullanmıyorum bu şerefsizlere para kazandırmayacagim

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İlgisiz alakasız kalmayın kardeşim zahmet edip Bankanızla görüşün aidat alıp almadıklarını sorun aidat almayan kredi kartı kullanın .Sen zahmet etmezsen onalr zahmet edip aidat alırlar

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