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Köylü, organize sanayi bölgesine tepki gösterdi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde hayvancılık yapan bir köylü, köylerine yapılmak istenen organize sanayi bölgesine tepki göstererek yetkililere seslendi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Amasya'nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde hayvancılık yapan Hasan Dönmez, köylerine yapılmak istenen organize sanayi bölgesine tepki gösterdi. Dönmez, "Derdimize çare arıyoruz bulamıyoruz, Allah aşkına çıkmış bir çobanı ziyaret etmişler mi? Yukarıdan aşağı geliyor 'nasılsınız, iyi misiniz'. Sürünün içine girmeyince sürüyü yönetemiyorsunuz, bunun hastası mı var, öleni mi var aşı mı yapılacak öyle geriden sormayla sürü yönetilmez Sayın Bakanım, çizmeleri giyip içine gireceksin. Sen geliyorsun Amasya'mıza, ye, iç, dön Ankara'ya" dedi.

Çambükülü Hasan Dönmez, köylerine yapılmak istenen organize sanayi bölgesi projesine tepki gösterdi. Dönmez, şunları söyledi:

"İNTERNETİM YOK BEN SANA ULAŞAMAM SEN BENİM SESİMİ DUYACAKSIN"

"Sayın Cumhurbaşkanım birinci sorum sana. Sen diyorsun ki; 'Benim valilerimin telefonu vatandaşıma 24 saat açıktır'. 85 ilin valisini toplamış geçende nasihat veriyor. Amasya Valisi'ne sordun mu, senin atadığın Amasya Valisi sabahleyin bazen Taşova ilçemizden geçiyor geçerken ben bu 500 koyunla yolun altındayım giderken birisine bir düdük çalmış mı? Birisine bir selam verse birini ziyaret etse arka tarafta ben dörde katlayacağım. Ne bizimle ilgileniyor ne biz bu adama ulaşabiliyoruz. Sen çok güzel nasihat veriyorsun. İnternetim yok ben sana ulaşamam sen benim sesimi duyacaksın. Senin gönderdiğin valiye hiç ulaşamıyoruz. Biz derdimize çare arıyoruz valiye köyümüzden heyet gidiyor bizim köyümüzü kabul etmiyor senin valin. Biz derdimize çare arıyoruz. Hiçbir devlet büyüğü bizden tarafa dönüp bakmıyor. Evet sen çok güzel nasihat veriyorsun ama Amasya Valisi bizimle ilgilenmiyor.

"SANAYI BAKANI BU KÖKLER SENİN ESERİN"

Sanayi Bakanı'na soruyorum; Taşova'mıza gelmiş bak bu ağaç kökleri senin eserin bunları sen yaptırdın. Şimdi diyorsunuz ki 'biz yeşil alan koruyoruz'. Siz böyle mi yeşil alan koruyorsunuz? Derdimize çare arıyoruz bulamıyoruz, Allah aşkına çıkmış bir çobanı ziyaret etmiş mi? Yukarıdan aşağı geliyor 'nasılsınız, iyi misiniz'. Sürünün içine girmeyince sürüyü yönetemiyorsunuz, bunun hastası mı var, öleni mi var aşı mı yapılacak öyle geriden sormayla sürü yönetilmez sayın bakanım, çizmeleri giyip içine gireceksin. Sen geliyorsun Amasya'mıza, ye, iç, dön Ankara'ya. Öyle ziyaret olmuyor. Gel Taşova'ya sürüleri gör de o zaman anlından öpeyim senin."

Kaynak: ANKA / Yerel

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