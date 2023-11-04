Köyceğiz İmam-Hatip Ortaokulu'nda kavurma pilav ikramında bulunuldu

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerine kavurma pilav ikramı yapıldı.

Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Okul Aile Birliği ve İmam Hatip Ortaokulu Cami İmamı Erdal İslamoğlu Cuma günü öğrencilerle sosyal etkinlikte buluştular. Okul Müdürü Uğur Arslan, öğretmenler, Müftülük gençlik koordinatörlüğü üyeleri, aile birliği üyeleri ve İmam-Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı program sonunda öğrencilere kavurma pilav ikramında bulunuldu. Köyceğiz İmam-Hatip Orta Okulu Müdürü Uğur Arslan etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Öğrencilerimiz için farklı ve güzel bir program oldu. Emeği geçen İlçe Müftülüğüne, Gençlik Koordinatörlüğüne ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA