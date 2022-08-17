"Köy Sohbetleri" toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi Yerel Haberler Erzincan'da "Köy Sohbetleri" toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi. Erzincan'da "Köy Sohbetleri" toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi. Erzincan merkeze bağlı Binkoç, Pınarönü ve Gölpınar köyü sakinleriyle kent protokolü düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda muhtarlar ve köy sakinlerine bilgiler veren vali, vatandaş odaklı kamu yönetimi çerçevesinde çalışmalara devam edildiğini belirtti. - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzincan Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› 'Köy Sohbetleri' toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.