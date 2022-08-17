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"Köy Sohbetleri" toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi

'Köy Sohbetleri' toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi

Yerel Haberler

Erzincan'da "Köy Sohbetleri" toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi.

Erzincan'da "Köy Sohbetleri" toplantılarının ikincisi Gölpınar köyünde düzenlendi.

Erzincan merkeze bağlı Binkoç, Pınarönü ve Gölpınar köyü sakinleriyle kent protokolü düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda muhtarlar ve köy sakinlerine bilgiler veren vali, vatandaş odaklı kamu yönetimi çerçevesinde çalışmalara devam edildiğini belirtti. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yerel Haberler

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