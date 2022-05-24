Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor - Haberler

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Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köşk'te fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmiyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapılırken, denetim ekipleri de fırsatçılara geçit vermiyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetim yapılırken, denetim ekipleri de fırsatçılara geçit vermiyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerine ise aralıksız devam ediyor. Harekete geçen denetim ekipleri stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetimlerini hafta sonu da devam etti. Market ve gıda işletmelerini gezen ekipler depoları ve fiyat etiketlerini kontrol etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Togo Cumhuriyeti, Aydın, Yerel, Haberler

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