Üye Girişi
Haberler

Köşk Müftülüğü'nde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Köşk ilçesinde 4-6 yaş sınıfında eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli ürünleri paylaşarak kutladılar.

Köşk Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarında Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 4-6 yaş sınıfında eğitim gören minikler 12-18 Aralık 2023 tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası'nı velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri paylaşarak kutladı. Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikte minikler hem eğlendi, hem de yerli malının önemini öğrendiler. Hazırlanan yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşan minikler hoşça vakit geçirdiler. Çocuklar, etkinlikte yerli malının kullanımı hakkında bilgiler alırken, İlçe Müftüsü Nuri İlkatmış etkinliğe katılan öğrencilere ve velilere Türkiye'de üretilen yerli ürünleri kullanmaları hususunda tavsiyede bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerli Malı Aralık Aydın Köşk Haberler

Bakmadan Geçme

Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? Naci Görür deprem tahmini ne? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 18 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı! Kar yağacak mı, hangi tarihte? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title