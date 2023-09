Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Metin Oktay'ı Anma Töreninde Konuştu: "Taçsız Kral'ı Unutmadık, Unutturmayacağız"

Taçsız Kral Metin Oktay'ı anma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, efsane futbolcunun kişiliği ve yaşam biçimiyle gelecek kuşaklara örnek olduğunu belirterek, "Taçsız Kral'ı unutmadık, unutturmayacağız" diye konuştu.

Türk futbolunun unutulmaz ismi Taçsız Kral Metin Oktay, 32'inci ölüm yıldönümünde, Piri Reis Mahallesi'nde yer alan Bahçelievler Metin Oktay Parkı'ndaki heykeli önünde anıldı. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Üyesi, eski Milli Futbol Hakemi Engin Kurt, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Onursal Başkanı Şaban Acarbay, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Kadri Yatkın, Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız, İzmir Spor Kulübü Başkan Vekili Ömer Akar, İzmir Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Mehmet Öral, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İzmir Bölge Müdürü Sevgi Koçak Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özhan Kaynarca, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ile İzmirli spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar, Metin Oktay'ın arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"TAÇSIZ KRAL'I UNUTTURMAYACAĞIZ"

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kendisini tanıma fırsatı bulamasa da bir kuşağın Metin Oktay'la büyüdüğüne dikkat çekerek, "Onun centilmenliği, yaşam biçimi ve en güzeli de yardımsever kişiliği gelecek kuşaklara örnek oldu. Can Bartuların, Lefterlerin, Metin Oktayların dönemi Türk futbolunda yeni bir devrin açıldığı dönemdir" diye konuştu. Batur, Metin Oktay'ın jübilesinde herkesin hafızasında kalan bir resim olduğunu ifade ederek, "Ezeli rakibi Can Bartu, Metin Oktay'a Fenerbahçe formasını, Metin Oktay da Galatasaray formasını Can Bartu'ya giydirmiştir. Bu kulüplerin rekabetinin olduğunun ama dostluğun da devam ettiğinin mesajını tüm Türkiye'ye vermiştir. Metin Oktay'ı ve Metin Oktay gibi Türk futboluna değer katan, bugünlere gelmesinde büyük emeği olan futbolcularımızı da anmak istiyorum. Taçsız Kral'ı unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Futbol takımlarında oynayan yerli futbolcu sayısının az olduğuna da dikkat çeken Batur, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bunun Türk futboluna hiçbir şey kazandırmadığını aldığımız neticelerden görüyoruz. Yabancı antrenör de biz de pek başarılı olamıyor. Biz Fatih Terim'lerle, Şenol Güneş'le başarılı olduk. Türk futbolunun ruhundan, dilinden anlayan antrenörlerin gelmesi gerektiğini de eski bir futbolcu olarak belirtmek isterim."

"KALPLERİMİZDE YAŞAYACAK"

Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız ise "13 Eylül 1991 yılında kaybettiğimiz Metin Oktay'ı burada her sene anmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1950 kuruluş yıldönümümüz, 1951'de Metin Ağabey Damlacık'a geliyor. Bizim için örnek bir futbol adamı, her zaman anacağımız, kalplerimizde yaşatacağımız bir büyüğümüz" dedi.

İzmir Spor Kulübü Başkan Vekili Ömer Akar da Metin Oktay'ın Türk futboluna büyük emekler verdiğini vurgulayarak, "Metin Oktay'ın ve Türk futboluna emek vermiş tüm insanlarımızın ruhu şad olsun" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLCU KOLAY YETİŞMİYOR"

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar da Oktay'ın Türk futboluna büyük emekler verdiğini vurgulayarak, "Türk futboluna çok büyük emek harcamış bir büyüğümüzü anıyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren değerli Başkanımız Abdül Batur'a ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Türk futbolunda futbolcular kolay yetişmiyor; bunu milli maçlardan kolay görüyoruz. Taçsız kral; yıllarca gol kralı olmuş bir büyüğümüzü anmaktan inanın çok duygusalım şu anda. Kendisini rahmetle anıyorum. İzmir'de altyapıya eğilerek nice Metin Oktaylar yetiştirmek inşallah bize nasip olur" dedi.

"BUGÜN VEFAYI YAŞIYORUZ"

Türkiye Futbol Adamları Derneği ve İZVAK Yönetim Kurulu Üyesi, eski Milli Futbol Hakemi Engin Kurt da töreni düzenleyen Başkan Batur'a teşekkür ederek, "Vefa denen bir olay vardır, işte bugün bu vefayı yaşıyoruz. Başkan Abdül Batur, Türkiye Futbol Adamları Derneği'nin düzenlediği 'İnsanlar Yaşarken Anılmadır' organizasyonuna da her zaman çok büyük destek veriyor. Bugün de bu özel günü birlikte yaşıyoruz. Türkiye'de bir yıldız olan Metin Oktay'ı rahmetle, minnetle anıyoruz" diye konuştu.

"O gizli bir halk kahramanıydı"

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Şaban Acarbay ise Metin Oktay'la anılarını anlatarak, "İzmir'in nadide kramponlu belediye başkanı, futbol dünyasının merkezinden şehri yöneten sevgili kardeşimiz Abdül Batur Bey'e, bu derin anlamı olan günde bizi buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Metin Ağabey'i anlatmak inanın kolay değil, çok zor. O gizli bir halk kahramanıydı. Metin Ağabey her sabah güne, 'Bugün acaba kime, ne iyiliği yapabilirim?' diyerek başlardı. Çok güzel, çok iyi bir insandı. Türk futboluna tarihi başarıları getirmiştir" dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Kadri Yatkın da "Metin Ağabey'le sık sık bir araya geldik. Her kelimesinde şunu kullanırdı: 'Ya gülüm böyle olmalı' derdi. Bugün çok duygulanıyorum. Onun sözlerini, iyiliğini hiç unutmuyorum. Metin Ağabey güller içinde yat. İzmir, Türkiye seni seviyor" diye konuştu.

"Önder futbolculardan biri"

Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ise "Metin Oktay, Türkiye'mizi yurtdışında temsil eden önder futbolculardan biridir, milli takıma oynadığı zaman film yapmayan adamlardan biridir, bulunduğu takımın forması için mücadele eden biridir. 60 yıllık spor hayatımda Metin Oktay gibi birçok dostlarım oldu ama Metin Oktay'ın özelliği çok farklıydı; hoşgörülü, sevgi dolu, kalp kırmayan biriydi" dedi. Vreskala da Başkan Batur'a futbol dünyasına tüm destekleri ve vefası için teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı törende Metin Oktay'a duyulan özlem ve sevgi dile getirilirken, Taçsız Kral'ın heykeline karanfiller bırakıldı.