Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçileri Uyardı

Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, toprak işleme mevsiminin başlamasıyla birlikte çiftçileri traktör kazaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, traktör kazalarında ve can kaybı haberlerinde artış yaşandığına dikkat çekildi.

Aydın'da çiftçilerin tarlaya inmeleri ile birlikte traktör kazalarında yaşanan artışlar nedeniyle Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri çiftçilere koruma çerçevesi adı ile bilinen rops demiri uyarısında bulundu. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Değerli çiftçilerimiz, toprak işleme mevsiminin gelmesi ile birlikte traktör kazalarında ve can kaybı haberlerinde artış var. Traktör römorklarımızda mutlaka reflektör olsun. Kullanılmakta olan traktörlerde devrilme ve takla atma sonucu can kaybı yaşamamanız için, traktörlere koruma çerçevesini (rops demiri) koruma çerçevelerinin trafik kazası sırasında yaşamlarının oluşmasını unutmayalım" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, çiftçilerin kazasız ve bol bereketli bir üretim yılı geçirmeleri dileğinde bulunulurken, çiftçilerin traktör ve ekipmanlarını düzenli olarak kontrol etmeleri, reflektör kullanmaları ve koruma çerçevelerini takmaları bir kez daha hatırlatıldı. - AYDIN