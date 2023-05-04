Kocaeli'yi yeni makam aracı Togg'la gezdi: 'Anlatılmaz yaşanır'

Yeni makam aracı Toog ile programa gelen ve basın mensuplarını da Toog ile gezdiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok farklı bir araç. Bambaşka bir sürüş keyfi veriyor" dedi.

Yeni makam aracı Toog ile programa gelen ve basın mensuplarını da Toog ile gezdiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok farklı bir araç. Bambaşka bir sürüş keyfi veriyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü üzerinden Toog alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alınan Toog'u yeni makam aracı olarak kullanacak. Başiskele'de katıldığı bir programa da Toog ile gelen Büyükakın, "Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok farklı bir araç" dedi. Büyükakın, açıklamasının ardından basın mensuplarını da Toog ile gezdirdi.

"Otomobilden çok daha fazlası"

Toog'un Türkiye Yüzyılı için önemine değinen Başkan Büyükakın, "Anlatılmaz yaşanır. Gerçekten çok farklı bir araç. Bambaşka bir sürüş keyfi veriyor. Çok kısa bir turda dahi farkı görüyorsunuz. Otomobilden çok daha fazlası. İçine girdiğinde tamamen yazılımlarla güçlendirilmiş bir araç görüyorsunuz. Elektrikli ve güçlü motoru sayesinde başka bir konfor sağlıyor. Beraberinde birçok sektörü de ivmelendirecek bir yatırım. Ekonomik olarak başka bir segmente çıkacak. Türk insanın önündeki engeller kaldırılınca neler yazılacağını görüyoruz. İmkan sağlandığında en güçlülerle rekabet gücüne sahip. Yeni Türkiye Tüzyılının sadece hayalden ibaret değil gerçek olduğunu Toog gösteriyor. Gök vatan ve mavi vatan için tapılan hamleler Türkiye'nin başka noktaya gideceğini gösteren hamleler. Çok başarılı bir çalışma. Yıllardır araç kullanıyorum aynı segmentteki araçlarla kıyaslandığında oldukça hesaplı ve kullanışlı. Kısa sürede Türkiye ve dünyada ciddi pazar payı olacak. Toog dünya pazarının yıldızı olacak" diye konuştu. - KOCAELİ