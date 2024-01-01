Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezi 2023'te 1 milyon 275 bin kişiyle iletişime geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı Merkezi 2023'de 1 milyon 275 bin kişiyle iletişime geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaş ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurduğu 153 Çağrı Merkezi, vatandaşla belediye birimleri arasında köprü olmaya devam ediyor. Büyükşehir'in tüm hizmetlerini tek bir numara üzerinde toplayan 153 Çağrı Merkezi, 2023 yılında toplam 1 milyon 275 bin kişiyle iletişime geçti. 68 operatör ile Kocaeli kentine hizmet veren 153 Çağrı Merkezi, talep ve önerileri ilgili birimlere bildirirken, birçok vatandaşa da bilgilendirme hizmeti veriyor. 2023 yılında, ağırlıklı olarak hat-sefer saati bilgisi, sosyal hizmetler, ilaçlama gibi konularda vatandaşlardan gelen çağrılara cevap verildi.

Büyükşehir Belediyesi, 153 numarasının yanı sıra Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal ağlar üzerinden de 7/24 talep ve önerileri alıyor. 2023 yılında sosyal medya üzerinden 27 bin 387 kişi ile iletişime geçildi. - KOCAELİ