Kızılay'dan, gönüllü kan bağışçılarına çağrı: 'Kan stokları hızla azalıyor'

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan depremlerin ardından vatandaşların kan bağış çağrılarına gösterdiği yoğun ilgi ile Kızılay kan stokları istenilen seviyeye ulaşırken, Ramazan ayının başlaması ile kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan depremlerin ardından vatandaşların kan bağış çağrılarına gösterdiği yoğun ilgi ile Kızılay kan stokları istenilen seviyeye ulaşırken, Ramazan ayının başlaması ile kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlandı.

Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Türk Kızılay, 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağışı Merkezi ile hizmet veriyor ve sorumlu olduğu bin 156 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor.

Deprem sonrası kan stoku 90 bin üniteye ulaştı

Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Depremin ardından Kızılay'ın ulusal kan bağışı çağrısı sonrası stoklar istenilen seviyelere gelirken, Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Ancak Ramazan ayında da hastanelerin kan ihtiyaçları aynı oranda devam ediyor ve kana ihtiyaç duyulan hasta sayısı azalmıyor. 6 Şubat günü yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşların duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay ulusal kan stok seviyesi 90 bin ünite seviyelerine çıkmış ve depremzede vatandaşlarımızın ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları yüzde 100 oranında karşılanmıştı.

Kızılay iftar sonrasında da kan hizmet birimlerini açık tutacak

Kızılay, kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdi. Kan bağışçıları, iftar sonrası da kan bağışında bulunabilecek. Güncel kan bağışı yeri ve saatleri Kan Hizmetleri resmi sitesinden www.kanver.org ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebiliyor ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabiliyor. - ANKARA