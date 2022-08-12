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Kırşehir haber! Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarının Kırşehir Belediyesi'nden Talep Ettiği Çöp Konteynerleri Teslim Edildi

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Kırşehir haber! Kırşehir Ceza İnfaz Kurumlarının Kırşehir Belediyesi'nden Talep Ettiği Çöp Konteynerleri Teslim Edildi

Kırşehir haberlerine göre Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları için hazırlanan 30 adet 800’lük, 10 adet de 400’lük olmak üzere toplam 40 adet çöp konteynerini teslim etti.

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları için hazırlanan 30 adet 800'lük, 10 adet de 400'lük olmak üzere toplam 40 adet çöp konteynerini teslim etti.

9 Mayıs 2022 tarihli yazısıyla Kırşehir Belediyesi'nden talepte bulunan Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları için hazırlanan 30 adet 800'lük, 10 adet de 400'lük olmak üzere toplam 40 adet çöp konteyneri, Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belediyenin araç şantiyesinden resmi tutanakla teslim edildi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir'in çevre ve temizliği konusunda zaten belediyenin asli görevleri arasında bulunan konteynerleri ihtiyacı olan tüm mahallelerde vatandaşların kullanımına sunduklarını ifade etti.

Ekicioğlu, yeni açılacak olan İkizağıl Yerleşkesindeki Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne yazılı olan ebat ve adetleri teslim ettiklerini, burada çıkacak olan evsel atıkların da yine belediye ekiplerince alınacağını ve çöp sorununun böylelikle çözüme kavuşturmuş olmaktan duydukları memnuniyetini dile getirdi.

Evsel atıkların düzenli bir şekilde toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması ile zararlı gazların havaya karışımının önlenmesinde önemli bir etken olduğunu söyleyen Ekicioğlu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin 81 ilinden aralarında Kırşehir'in de bulunduğu sadece altı ilin havasının en temiz iller arasında yer aldığına dikkat çekerek, çevre ve doğayı koruma konusunda emek sarf eden herkese teşekkür etti.

ANKA / Yerel

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