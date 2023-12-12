Kırklareli'nde zeytinyağı işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde zeytinyağı ürünlerini depolayan ve satışını yapan işletmelerde denetim yapıldı. Denetimde saklama şartları ve tarihleri kontrol edildi.

Kırklareli'nde zeytinyağı ürünlerini depolayan ve satışını yapan işletmelerde denetlendi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde zeytinyağı ürünlerini depolayan ve satışını yapan işletmelerde denetlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince yapılan denetimde saklama şartları, tarihleri gibi unsurlar kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketici menfaatlerinin korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla 7/24 sahada oldukları belirtildi. - KIRKLARELİ