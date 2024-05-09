Kırklareli'nde 'Mobil Göç Aracı' hizmete başladı

Kırklareli'nde hizmete başlayan 'Mobil Göç Aracı' sayesinde, düzensiz göçmenlerin tespiti kolaylaştırılarak şehrin çeşitli noktalarında emniyet birimleri ile birlikte parmak izi sorgulaması yapılacak.

Sınır kenti olan Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor. Kentin en işlek yerlerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası Aracı'nda görevli ekipler, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendiği kişilerin kimliklerini sorguladı.

İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerle mücadele için yaptıkları uygulamalarda şüphelendikleri ve kimliklerini ibraz edemeyen şahısları Mobil Göç Noktası Aracı'na yönlendiriyor.

Ekipler tarafından, araçta göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor. Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler, geri gönderme merkezine alınarak deport işlemleri başlatılıyor.

Öte yandan Mobil Göç Noktası Aracı, aynı zamanda şok uygulamalarda kentin farklı noktalarında görev alacak. - KIRKLARELİ