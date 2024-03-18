Kırklareli'nde dev Türk bayrağı ile şehitlere saygı yürüyüşü
Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşte dev Türk bayrağı açıldı ve vatandaşlar şehitleri anarak sokaklarda yürüdü. Yürüyüş sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı.
Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü nedeniyle dev Türk bayrağı ile 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi.
Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan yürüyüşte metrelerce uzunlukta Türk bayrağı açıldı. Vatandaşlar marşlar eşliğinde sokaklarda yürüyerek şehitleri andı. Yürüyüşün sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - KIRKLARELİ