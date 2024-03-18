Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

Kırklareli'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kırklareli Şehitliği'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şehitlikte gerçekleşen anma programında Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu. Dernek Başkanı Yakup Yürükçü'nün konuşmasının ardından Vali Birol Ekici, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ekici yaptığı konuşmada "Tarihte eşi az rastlanan ve en büyük kahramanlık destanından biri olan, tarihe adını altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 109. Yıl dönümünde manevi huzurunuzda sizleri saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale'de ülkesi ve bayrağı için canlarını feda eden Çanakkale Zaferimizi tarihe altın harflerle yazdıran yüzbinlerce kahraman asla unutulmayacaktır. Millet olarak bizlere düşen görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını korunması ve bayrağımın dalgalanması için beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek gelecek nesillere bu bilinci aktarma ve kutsal bizden sonra nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir" dedi.

Konuşmaların ardından Kuranı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit mezarlarına çiçek bırakan Vali Ekici ve beraberindekiler, daha sonra Kırkşehitler Anıtına çiçek bıraktı. Daha sonra Ekici Kültür Merkezi'nde öğrenciler tarafından düzenlenen gösterileri izledi. - KIRKLARELİ