Kirazlı Köyü'nde Yol Trafiğe Kapatılacak

Sakarya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kocaali-Hendek yolu üzerinde bulunan Kirazlı Köyü'nde yolun trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Sakarya Valiliği, Kocaali-Hendek ilçeleri arasında bulunan Kirazlı Köyü'nde 8+000 - 8+250 arası Kirazlı Köyü'nde yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden bildirildiğine göre; 54-02 K.K. No'lu Kocaali-Hendek İl yolu Km: 8+000 - 8+250 arası Kirazlı Köyünde 11.03.2024 Pazartesi günü itibari ile yol trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA