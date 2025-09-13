Kira Fiyatları ve Boş Daire Sorunu: Tüketiciler Birliği'nden Çarpıcı Uyarı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; Türkiye'de kiracı sayısı kadar boş daire olduğunu söyleyerek bunun ciddi bir yanlış olduğunu söyledi. Son zamanlarda kira fiyatlarındaki yükselişe değinen Başkan Şahin; "Bir insan ev alıp onu evi boş tutuyorsa, bu insanın fazla bir şeye ihtiyacı yok. Bu durumun ciddi şekilde cezalandırılması gerekli. İhtiyacımız dışında ev almamalıyız" dedi.

Türkiye'deki son zamanlarda artan kira fiyatlarının ciddi sıkıntılar oluşturduğunu, bunun en büyük nedenlerinden bir tanesinin insanların ihtiyaçlarından fazla ev aldığını ve bu evleri boş tutmasından kaynakladığını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; konut almanın bir yatırım aracı olmadığını söyledi. İhtiyacı dışında ev alanların cezalandırılması gerektiğini ifade eden Başkan Şahin; "Memleketimizde son zamanlarda konut fiyatları ve kira fiyatlarında yükselme ile karşı karşıyayız. Bu; ciddi bir sıkıntı. İnsanların gelirlerinin büyük bir kısmı ya kiraya gidiyor ya da konut fiyatları çok yüksek olduğu için ciddi bir borçlanma gerektiriyor. Önümüzdeki yıllarda bütün kazancımızı konut borcuna ayırabiliyoruz. İşte bunların bir takım sebepleri var. Bu sebepler; her şeyi hükümetten ve TOKİ'den beklemek yanlış. Mevcut durumdaki dengelere baktığımız zaman şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya; Türkiye'de 7 buçuk milyon kiracı var, yani 7 buçuk milyon aile kirada oturuyor. Bir de mülk sahipleri var tabii; onlar da kendi evlerinde oturuyorlar, ikinci evlerini kiraya vermiş durumdalar. Bir de bunların dışında, kendi oturdukları evler dışında evler var. Türkiye'de TÜİK verilerine baktığımız zaman, kiracıların oturduğu sayı kadar boş daire ile karşı karşıyayız. Bu, çok ciddi bir oran. Bunun sebebi, insanlar yatırım amaçlı konut alıyorlar ki konut almak yatırım aracı değildir; böyle bir araç olamaz. Ekonomi anlamında doğru değildir. Yatırımlar başka şeylerle olabilir. Gerçi bizde ekonomi yönetimi insanlarımıza çok ciddi anlamda verilmediği için, bunu yatırım zanneden, parasını eve, dairelere gömen insanlar var. 'Kiracıyla uğraşmak istemiyorum' diyerek perde çekip daireleri işgal ediyorlar ya da 'yılda 15 gün burada gelip kalacağım diye, 3 yılda bir gelip yurt dışından burada kalacağım' diye alıp, eve perde çekip gidenler var" dedi.

"Konut yapılmış, konut arzı fazlasıyla var ama boş"

Türkiye'de 7 buçuk milyondan fazla boş dairenin olduğunu dile getiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Ne oluyor? Konut yapılmış, konut arzı fazlasıyla var ama boş. Bu boşluk, kira fiyatlarının yükselmesini ve kira arayışındaki talep enflasyonunu gösteriyor. Bunu da TOKİ'nin karşılaması mümkün değil. Bu durumda ne oluyor? Fiyatlar yükseliyor. Yani insanların yatırım amaçlı ev almaları yanlış. Bu yanlışlığı hükümetin anlatması lazım. Gençlere yanlış bir yatırım olduğunu, bu durumun anlatılması lazım. Hatta cezalandırılması lazım. Bir insan ev alıp onu, yani evi boş tutuyorsa, bu insanın fazla bir şeye ihtiyacı yok. Bu durumun ciddi şekilde cezalandırılması gerekli. İhtiyacımız dışında ev almamalıyız. Bu kadar basit ve net. Bu durum cezalandırılmalı. Bunun önüne bizim geçmemiz çok zor, çünkü Türkiye'de 7 buçuk milyondan fazla boş daire var" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ