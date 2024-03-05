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Kilis'te kurulan güneş enerjisi santrali ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin enerjisi karşılanacak

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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kilis'te kurulan güneş enerjisi santraliyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yıllık tüketimi 320 bin kilowatt/saat olan enerjisi de karşılanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kilis'te kurulan güneş enerjisi santraliyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yıllık tüketimi 320 bin kilowatt/saat olan enerjisi de karşılanacak.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Kilis'te yapılan güneş enerji santrali hizmete girdi. Santralin yıllık 1 milyon 400 bin kilowatt/saat enerji üreteceği belirtildi. Üretilen elektrik enerjisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ankara'daki tesisleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Eyüp İmarethanesinin yıllık enerji tüketiminin karşılanacağı öğrenildi. Üretilen elektrik enerjisi ile yıllık 5 milyon tasarruf edilmesi hedefleniyor. Kullanım ömrü 25 yıl olan tesisle, 125 milyon liralık tasarruf edilmesi bekleniyor. Öte yandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yıllık elektrik tüketiminin 320 bin kilowatt/saat Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yıllık elektrik tüketimi 820 bin kilowatt/saat, Eyüp İmarethanesinin yıllık elektrik tüketiminin ise 260 kilowatt/saat olduğu kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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