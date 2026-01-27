Kilis'te Yüzyılın Konut Projesi Kapsamında Kura Çekilişi Gerçekleştirildi

Kilis'te Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak 1170 sosyal konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekiliş töreni gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "yapılamaz" denilen projelerin bir bir hayata geçirildiğini ifade etti. Kura çekilişlerinin yalnızca bir isim belirleme süreci olmadığını vurgulayan Oral, "Bugün burada yapılan kura, devletimizin şeffaflığının ve vatandaşımızın yanında olduğunun açık göstergesidir" dedi.

Bakan Murat Kurum'un TOKİ projelerini yakından takip ettiğini belirten Oral, Kilis'te hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle kentin siluetinin yenilendiğini, sosyal yapının ise güçlendiğini söyledi. Modern, güvenli ve sosyal donatıları bulunan konutlarla Kilisli vatandaşların yeni yuvalarına kavuşacağını kaydetti.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından 11 ilde büyük bir konut seferberliği başlatıldığını hatırlatan Oral, bugüne kadar 455 binin üzerinde konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, bunların 66 bininin kırsal köy konutları olduğunu ifade etti.

Kilis genelinde kırsalda da çalışmaların sürdüğünü belirten Oral, depreme dayanıklı, köy yaşamına uygun mimariyle 852 köy evinin hak sahiplerine teslim edildiğini, yapımı devam eden 170 kırsal konutla birlikte toplamda bin yirmi iki köy evinin Kilis'te teslim edilmiş olacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Oral, 11 ilde 4 bin 200 farklı noktada, işçi ve mühendislerin gece gündüz demeden çalıştığını ifade ederek, "Hak sahibi vatandaşlarımız evlerine yerleşene kadar sahadan ayrılmayacağız" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda kura çekilişiyle belirlenecek 1170 yeni konutun hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyen Oral, kurada ismi çıkmayan vatandaşların da üzülmemesi gerektiğini, ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar projelerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı da, "Yüzyılın Konut Projesi ile serhat şehrimiz Kilis'e bin yüz yetmiş adet sosyal konut yapılıyor. Özellikle asrın felaketi olarak kabul edilen ve ilimiz dahil 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve hız, tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir" dedi.

Vali Kalaylı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 455 binden fazla deprem konutu tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir" diye konuştu.

Programa Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Zekeriya Akman'ın yanı sıra kentte görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS