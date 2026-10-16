KESK Samsun, fon krizinde en az 1,5 milyon yurttaşın mağdur edildiğini belirtti

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - KESK Samsun Şubeler Platformu, fon krizine ilişkin açıklama yaptı. Dönem Sözcüsü Bahtiyar Akıncı, "Göz göre göre yapılan vurgunu 1 yılı aşkın süredir sadece izlemekle yetinenlerin bugün attığı hamaset nutuklarının hiçbir inandırıcılığı yoktur. Nitekim devletin görevi, vurgun büyüdükten sonra hasar tespiti yapmak değil, yurttaşın birikimlerinin yağmalanmasını başından engellemektir" dedi.

KESK Samsun Şubeler Platformu, fon krizine ilişkin açıklamayaparak tüm sorumlularıdan hesap sorulması çağrısında bulundu. KESK Samsun Dönem Sözcüsü Bahtiyar Akıncı, olayın tüm yönleriyle soruşturulması, sorumluların hesap vermesi ve mağdur edilen yurttaşların birikimlerinin korunması gerektiği ifade etti. Akıncı, şunları söyledi:

"Günlerdir 1 Trilyon TL'ye ulaşan borsa-fon vurgununa ilişkin gelişmeleri izliyoruz. Vurgundan nemalandığı iddia edilenlere eski bakanlardan, bürokratlara kadar uzanan yeni isimler ekleniyor. Yaşanan her gelişme basit bir piyasa dolandırıcılığı ile değil, 'Finansal Piyasaların Susurluk'u' olarak nitelendirilen; sermaye, siyaset ve bürokrasinin, siyasi nüfuz ağlarının iç içe geçtiği bir çürüme ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yaşananların Türkiye ekonomisine verdiği zarar yalnızca vurgunun doğrudan parasal büyüklüğü ile ölçülemez. Yüz binlerce yurttaşın birikimlerinin erimesi, borsada yaşanan değer kayıpları ve ülkenin finansal risk algısının yükselmesi bu skandalın tüm topluma yansıyan ekonomik maliyetini çok daha ağır hale getirmektedir.

Buna rağmen siyasal iktidar etkili bir soruşturma ve kovuşturma yürütüleceğine ilişkin hamaset nutukları atmakta, vurgunu istifalarla, etkin pişmanlıkla geçiştirmeye çalışmaktadır. Bu hamaset nutuklarına, toplumu oyalama taktiklerine daha önce defalarca tanık olduk. Deniz Feneri, Reza Zarrab Halkbank dosyaları gibi soruşturma dosyalarında; Kızılay'ın deprem çadırı satışı, eski ticaret bakanının kendi şirketinden dezenfektan alımı yapması gibi onlarca yolsuzlukta da benzer nutuklar atıldı. Ancak tüm bu dosyaların, yolsuzlukların üzeri asıl sorumluları ortaya çıkarılmadan tek tek kapatıldı. Dolayısıyla göz göre göre yapılan vurgunu 1 yılı aşkın süredir sadece izlemekle yetinenlerin bugün attığı hamaset nutuklarının hiçbir inandırıcılığı yoktur. Nitekim devletin görevi, vurgun büyüdükten sonra hasar tespiti yapmak değil, yurttaşın birikimlerinin yağmalanmasını başından engellemektir."

Akıncı, haksız kazançların iade edilmesinin suçları ortadan kaldırmayacağını belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. SPK ve Borsa İstanbul'un müdahalede neden geciktiğinin, kamu görevlilerinin ihmallerinin ve siyasi bağlantıların araştırılmasını istedi. Akıncı, en az 1,5 milyon yurttaşın mağdur edildiğini ifade ederek, zararın emekçilere ve halka yüklenmemesi çağrısında bulundu.

Akıncı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Sorunun kaynağında sivrisinekleri besleyen bataklık misali yolsuzlukları, vurgunculuğu besleyen bir sistem vardır. Dolayısıyla mesele tek başına bir borsa-fon vurgunu meselesinden ibaret değildir. Mesele; güçler ayrılığını ortadan kaldıran, parlamentonun yetkilerini alabildiğine sınırlamakla yetinmeyip devletin denetleme-soruşturma-yargılama yapmakla görevli her kurumunu kendine bağlayan mevcut otoriter sistemdir. Mesele; attığı her adımda halka ve emekçilere açlık ve yoksulluk dayatan, sermayenin ve yandaşların servetine servet katan sömürü düzeni ve söz konusu düzeni yasaklarla, baskılarla ayakta tutmaya çalışan tek adam iktidarıdır. Dolaysıyla tek çıkar yol yoksulun cebinden, sofrasından alıp zengine aktaran, yaşanan her yolsuzluğun üstünü kapatan, sömürü ve baskı politikalarından beslenen otoriter düzene karşı mücadeleden geçmektedir."

Kaynak: ANKA