Keçiören'deki "Ankara Buluşmaları"nda hayvan hakları ele alındı

Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "Ankara Buluşmaları"nda kent hayatı ve hayvan hakları ele alındı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un başkanlık ettiği toplantıya Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Başkanı Safa Gür ve birlik üyeleri, Özel Hayvan Hastaneleri Derneği Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, TÜRPAV Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Demirtürk katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Altınok, hayvanların haklarını korumak ve yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bir yandan da kısırlaştırma ve kimliklendirme çalışmalarına katkı sunuyoruz. Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin en modern Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sahip belediyelerindendir. Tabii can dostlarımızı en konforlu şekilde yaşatmaya çalışırken bir yandan da sahipsiz hayvanlarımızın popülasyonunu kontrol altına alma meselesi var. Ankara özelinde bir değerlendirme yapacak olursak şu anda Ankara bir başkente yakışmayacak aksaklıklar ve sorunlar ile yüz yüze. İşte bu aksaklıkları ortadan kaldırmak, şehrimizi yakıştığı konuma taşımak adına siz kıymetli akademisyen ve veteriner hekimlerimizle çözüm yollarının arayışına başladık. Bugün burada bizimle paylaşacağınız kıymetli bilgiler ışığında inşallah çözüm yolları üretecek, Ankara'yı bir başkente yakışır konuma getireceğiz" dedi. - ANKARA