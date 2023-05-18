Kazada ölen çift toprağa verildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden çift, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza dün ilçeye bağlı Çalıkahvesi mevkiinde meydana geldi. Annesi Satiye Umar'ın cenazesi için Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz Kayı köyüne seyir halinde olan Yaşar Umur (62) idaresindeki 78 SU 342 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa Özdemir idaresindeki 34 SBD 60 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü ile eşi Müzeyyen Umur (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Özdemir de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Umur çifti ve anne Satiye Umur için Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Düz Mahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşları gözyaşları arasında Safranbolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Satiye Umur'un naaşı da, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Selalmaz Kayı köyüne gönderildi. - KARABÜK