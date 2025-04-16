Kayseri Ticaret Odası, Özbekistan'da Sağlık Sektörü İçin Temaslarda Bulundu

Kayseri Ticaret Odası (KTO) heyeti, Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Medikal / Sağlık Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, Meclis Üyesi Cevdet Kahraman ve 35. Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Osman Gezginci'den oluşan heyet, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle bir araya gelindi. Ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli temaslarda bulunuldu.

Ziyaret çerçevesinde, Türkiye ve Özbekistan arasında sağlık sektörüne yönelik iş birliği imkanları ele alındı. İki ülke iş insanları arasında sürdürülebilir ticari bağların kurulmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde, sektörel fırsatlar, yatırım alanları ve ortak projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Oldukça verimli geçen temasların ardından KTO heyeti tarafından, Özbek yetkililere plaket takdim edilirken, Kayseri'ye özgü hediyeler de sunuldu.

Kayseri Ticaret Odası Heyeti, TIHE 2025 Fuarı'nı ziyaret etti

Öte yandan Kayseri Ticaret Odası (KTO) heyeti, TIHE 2025 - Tashkent International Healthcare Exhibition fuarını da ziyaret etti.

Heyet, fuar alanında stantları gezerek sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, sektörler arası iş birliği imkanları ve ticari potansiyeller değerlendirildi.

TIHE Fuarı, bölgedeki sağlık teknolojileri ve medikal ürünler alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek, Türk firmalarının pazardaki etkinliğini artırmaları açısından önemli fırsatlar sunuyor. - KAYSERİ