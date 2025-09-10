Kayseri Şehir Endeksleri Projesinin İmza Töreni Düzenlendi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından hayata geçirilecek olan 'Kayseri Şehir Endenksleri' projesinin imza töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "Uzun süredir gündemde olan Kayseri'nin kendi İhracatçılar Birliği ve Bölge Gümrük Müdürlüğü ihtiyacı, şehrimizin ihracat rakamlarının son beş yıldır yerinde sayması ve miktar bazında düşüş göstermesiyle daha da önem kazanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan proje; yalnızca ihracat değil, şehrin tüm ekonomik ve sosyal dinamiklerini kapsayan sürekli bir SWOT analiz platformu oluşturmayı hedefliyor. Yine daha öncesinde Kayseri'de doğurganlık oranının Türkiye ortalamasının da altında olduğunu belirtmiştik. Nitelikli güç için nitelikli göçe ihtiyaç var demiştik. Burada kastettiğimiz güç, Marmara Havzası'ndan Kayseri'ye gelmesini arzu ettiğimiz yetişmiş iş gücüdür. Kayseri'nin nitelikli göç alması, ihracat kapasitesinin artması ve şehrimizin ihtiyaçlarının bilimsel veriler ışığında analiz edilmesi için Kayseri Şehir Endeksleri projesini hayata geçiriyoruz. 2025 yılı bitmeden projenin ilk fazının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, "Böyle bir projede ERÜ olarak bizlerin de yer almaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Veri yönetimi dediğimiz zaman konu biraz daha soyut seviyede kalmış oluyor. Şunu peşinen ifade etmek isterim ki sahip olduğunuz verileri yönetemediğiniz, onları analiz edemediğiniz, bilimsel platformda sonuçları ortaya koyamadığınız sürece geliştireceğiniz stratejiler maalesef havada kalıyor. Onun için şehrimize ait 145 farklı alanda elde edilmiş olan bu verilerin ve devam eden süreçlerde yeni verilerle yönetilecek olması açısından özellikle derin öğrenme dediğimiz aslında bir karşılığı da yapay zeka karşılığıdır. Yapay zeka ile ortaya konulacak olması bence şehrimiz için çok önemli bir adımdır. Ben burada MÜSİAD yönetimine çok teşekkür etmek istiyorum. Soyut gibi kalan bu kavramın bence çalışma sonucunda somut çok güzel sonuçları olacaktır. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Şehrimizde birçok meselede dertlenen ve birçok konuda ne yapabilirim diye şehirde kafa yoran, bunun derdini çeken iş insanlarının oluşturduğu Kayseri MÜSİAD'ı ilin valisi olarak tebrik ettiğimi belirteyim. Sadece bu çok önemsediğim proje ile ilgili olarak değil, birçok konuda 'ne yapabiliriz?', 'şehre ne katabiliriz?' sorularının sancısını çektiklerini görüyorum. Kayseri Şehir Endeksleri dediğimizde sadece rakamlardan bahseden bir şey gibi ama aslında başka bir şey, şehrin hikayesini yazıyorsunuz. Ayrıca şanslıyız. ERÜ, Araştırma Üniversiteleri arasında 11. sıradaydı şu an gururla söylüyoruz ki Türkiye'de 8. sırada. Burada kimsenin birbirinden bilgi saklamayacağı, şeffaf bir şekilde, basının da işin içinde olacağı bir çalışma sistemi olacağından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah her aşamasında bilgi vererek bunun toplantılarını da yaparız diyerek herkese saygılar sunuyorum" dedi.

Program; Vali Çiçek, Rektör Altun ve Başkan Akmermer'in protokolü imzalaması ile son buldu. - KAYSERİ