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Kayseri OSB Yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısıyla Göruştu

Kayseri OSB Yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısıyla Göruştu
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile bir araya geldi. Görüşmede, OSB Uygulama Yönetmeliği değişiklikleri ve sanayicilerin talepleri üzerine istişareler yapıldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'la Ankara'da görüştü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar ve Danışman Kamil Akçadırcı yer aldı. Görüşmede; OSB Uygulama Yönetmeliğine ilişkin sanayicilerden gelen talepler ve yönetmelikte yapılan değişikliklerin yol açabileceği olumsuzlukların giderilmesi konuları Bakan Yardımcısı İnan'a aktarıldı. Bakanlık bürokratlarının da eşlik ettiği görüşmede ayrıca, kiracı olan sanayicilerin arsa taleplerinin karşılanması amacıyla Kayseri OSB'nin genişleme alanına kavuşması noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.

Bakanlık ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, geçtiğimiz günlerde "OSB Uygulama Yönetmeliği Değişikliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini ve sanayicilerden aldıkları geri dönüşler sonrasında Ankara'da girişimlerde bulunmaya karar verdiklerini belirtti.

Başkan Yalçın, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren uygulama yönetmeliği önemli yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. 1 Ocak 2025 itibariyle bazı başlıklarda sanayicilerden yeni adımlar atmaları beklenmektedir. Bu konuda sanayicilerimizin talepleri bize ulaşmıştır. Süre uzatımı başta olmak üzere çeşitli maddelerde değişikliğe gidilmesi konusunda sanayicilerimiz beklenti içine girmiştir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a bu konuda bilgi verdiklerini ve talepleri ilettiklerini vurgulayan Başkan Yalçın, "Sayın Bakan Yardımcımız, taleplerimize ilişkin bizleri can kulağı ile dinlediler. Sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler. İlgi ve alakalarından dolayı sanayicilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte gelişmelerin takipçisi olacağız." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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