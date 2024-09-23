Kayseri OSB, Erciyes Üniversitesi'ne Ekipman Hibe Etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından Erciyes Üniversitesi'ne (ERÜ) imzalanan protokol ile Kayseri OSB TV'nin cihazları hibe edildi.

OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, OSB Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç, OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko, Kayseri OSB Danışmanı Kamil Akçadırcı katıldı. İmza töreni öncesi konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yapılan protokolün kurumlar arası güzel bir iş birliği örneği olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; "Bizlere sağlanan bu ekipmanlar amacına uygun bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerinde etkin bir şekilde değerlendirilecek ve amacına uygun olarak kullanılacaktır. Bu ekipmanlar hiçbir şekilde heba olmayacaktır" dedi. ERÜ olarak Kayseri OSB'nin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Ar-Ge çalışmaları ve iş birliklerinde her zaman Kayseri OSB ile birlikte hareket etmekteyiz. Şehrimizin gelişimi için kendi bünyesindeki akademik kadrosu ile birçok önemli projeye imza atan Erciyes Üniversitesi'ne verilen bu destekler bizleri hayli mutlu ediyor. Ben desteklerinden dolayı Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum."

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da konuşmasında; "Bugün imzaladığımız protokol ile Kayseri OSB Tv'nin ekipmanlarını Erciyes Üniversitesi'ne teslim etmekteyiz. Bizler Kayseri OSB yönetimi olarak, Erciyes Üniversitesi'ne katkımızın olmasını istedik. Bu ekipmanlarla öğrencilerimizin güzel bir şekilde yetişerek şehrimize ve ülkemize faydalı birer genç olarak eğitim görmelerini istiyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun ile görüşmelerimiz sonucunda bu ekipmanları tüm resmi işlemleri hallederek, imzaladığımız protokol ile Üniversitemize hibe olarak teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın iş birliği protokolüne imza attı. - KAYSERİ