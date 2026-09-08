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Kayseri OSB’de Deprem Güvenliği, Riskler ve Çözümler Toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri OSB’de Deprem Güvenliği, Riskler ve Çözümler Toplantısı gerçekleştirildi
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Kayseri OSB Sanayicisinin deprem ve etkilerine ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen, ‘Kayseri OSB Yapılarında Deprem Güvenliği, Riskler ve Çözümler’ konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kayseri OSB Sanayicisinin deprem ve etkilerine ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen, ' Kayseri OSB Yapılarında Deprem Güvenliği, Riskler ve Çözümler' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kayseri OSB Hizmet binasında düzenlenen kahvaltılı toplantıya; Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Üçok ve Mustafa Çanakçıoğlu, Denetim Kurulu Üyesi Bülent Gücüyetmez, Bölge Müdürü Uğur Akdeniz, konuklar ve sanayiciler katıldı. Programda akademik düzeyde; Dr. Kamuran Arı, Doç. Dr. Halil İbrahim Fedakar, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Düğenci ve Dr. Ertan Sülev yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Depremler yalnızca taşları ve duvarları değil, bir ülkenin üretim gücünü de sarsabilir. Sanayi tesislerimiz, ekonomimizin kalbi, işçimizin alın teri, ihracatımızın temelidir. Fakat bu kalp, sağlam temeller üzerine kurulmazsa bir anda susabilir. Depremlere karşı dayanıklı tesisler inşa etmek gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Çünkü her sağlam fabrika sadece üretim değil; aynı zamanda umut, istikrar ve yarınların güvencesidir. Unutmayalım, sanayi tesislerimizi korumak; emeğimizi, ihracatımızı ve milletimizin onurunu korumak demektir" dedi.

Farkındalığın artması amacıyla düzenledikleri toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, "Yüce Allah'tan deprem ve başka afetleriyle bizleri sınamamasını niyaz ediyorum" diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından, Doç. Dr. Halil İbrahim Fedakar tarafından Yapıların Deprem Hasarları: Geoteknik Değerlendirme başlığında sunum yapıldı. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Düğenci tarafından da Sanayi Yapılarında Deprem Güvenliği ve Sönümleyici Çözümleri katılımcılara aktarıldı. Dr. Ertan Sülev tarafından Prefabrik Sanayi Yapılarında Deprem Etkileri ve Güçlendirme Yöntemleri anlatıldı. Programın son bölümünde ise Dr. Kamuran Arı tarafından Kayseri OSB Yapıları Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu Özeti paylaşıldı.

Program genel değerlendirme ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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