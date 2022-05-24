Kayseri'de Türk rap şarkıcısı Eypio'nun konseri iptal edildi - Haberler

Kayseri'de Türk rap şarkıcısı Eypio'nun konseri iptal edildi
AA - Murat Asil - Yerel
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler nedeniyle Türk rap şarkıcısı Eypio'nun konserinin iptal edildiğini duyurdu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler nedeniyle Türk rap şarkıcısı Eypio'nun konserinin iptal edildiğini duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 26 Mayıs saat 19.00'da düzenlenecek Eypio konserinin iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehit ailelerinin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim askerlerimizi hain saldırılardan korusun inşallah." ifadesini kullandı.
AA / Murat Asil - Yerel