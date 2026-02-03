Vekil Ataş ve Başkan Bağlamış, Jeotermal Sera OTB'deki çalışmaları inceledi

AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK Üyesi Dursun Ataş ve Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kocasinan Elmalı Bölgesi'nde yürütülen jeotermal kaynaklı Sera OTB alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve MKYK Üyesi Dursun Ataş ile Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kocasinan Elmalı Bölgesi'nde yürütülen jeotermal kaynaklı Sera OTB alanında incelemelerde bulunarak saha çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ataş, projenin Kayseri tarımı ve bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Buraya ilk kuyu açıldığında gelmiştik. Sıcak suyu görünce çok mutlu olmuştuk. Bugün de aynı heyecanla buradayız. Kış şartlarına rağmen çalışmaların bu denli olumlu ilerlemesi mutluluk verici. Kayseri'ye çok büyük katma değer sağlayacak bir proje. Bizler de Kayseri'de bu projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Kayseri'nin tarımsal üretimi şu an 12 bin ton civarındayken, bu projeyle birlikte 35-40 bin tonluk bir üretimden bahsediyoruz. Kayseri genelde sanayisi ve ticaretiyle anılan bir şehir ancak aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 5 tarım bölgesinden biridir. Altyapı çalışmaları tamamlandığında yatırımlar başlayacak. Özellikle Recep Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem kendisinin hem de ekibinin burada çok büyük emekleri var. Ayrıca MTA'ya da teşekkür ediyorum; çalışmalarını çok hızlı bir şekilde sürdürüyorlar. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın istihdama yönelik önemli çalışmaları var. Tarım alanına verilen önem çok büyük. Temiz ve güvenli gıdaya ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Burada gıda üretimi yapılırken kadınlarımızın istihdam edilecek olması da son derece kıymetli. Toplamda bin 500 kişinin istihdam edilmesi ve bunun yüzde 75'inin kadınlardan oluşması çok önemli bir durum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise; "Milletvekilimiz ile birlikte Kocasinan jeotermal kaynaklı Sera OTB alanımızda incelemelerde bulunduk. Her geçen gün olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çalışıyor. İnşallah altyapı çalışmalarımız haziran ayı itibarıyla tamamlanmış olacak. Şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Proje kapsamında yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağlayacağız ve bunun yüzde 75'i kadın istihdamı olacak. Şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunacak. Su ile ilgili genel bir problem var ve bu tür projelerin olumlu sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Sayın vekilimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, projenin yeniden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ