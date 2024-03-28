Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü iftarı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen iftarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli idareciler ve memurlar bir araya geldi.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftara, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan idareciler ve memurlar katıldı. İftar öncesi bir konuşma yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Geçen yıl zor bir zamana denk gelmişti. Ona rağmen yine toparlanıp, programımızı yapmıştık. Bu sene Allah'ın izniyle depremdeki yaralarımızın birçoğunu sardık. Sarmaya da devam ediyoruz. Eğitim-öğretim süreci devam ediyor. Eğitimin asıl hedefi insan yetiştirmek, hayata hazırlamak. En iyi donanımlarla, en iyi donatılarla yetiştirmek ancak olmaz olmaz olan iyi insan yetiştirmek içini daha sonra doldurmak. Bu düsturla önce biz eğitimciler ve eğitim çalışanları model olma, iyi olma yolunda elimizden geleni yapmak durumundayız. Böylesine mübarek bir ayda işbirliğinin yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir ayda bizler tüm müdürlük çalışanları olarak her türlü duruşu ve davranışı gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu tutumunuzdan ve davranışlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Kayseri İftar Eğitim Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Gecesi hani güne denk geliyor? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır? Mesut Turan kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Çukurca Belediye Başkan adayı Mesut Turan kaç yaşında, nereli? Emekliye zam var mı? Emekliye zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi! ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title