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Kayseri'de Don Olayı Sonrası Çiftçilere Destek Ziyareti

Kayseri'de Don Olayı Sonrası Çiftçilere Destek Ziyareti
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de yaşanan zirai don olayları sonrası Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdülkadir Güneş'i ziyaret ederek, etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve destek vurgusu yaptı.

Kayseri'de yaşanan zirai don olaylarının ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdülkadir Güneş'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, meydana gelen don olayından etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Milletvekili Çopuroğlu, Başkan Güneş'in nezdinde tüm üreticilere geçmiş olsun temennilerini sunarken, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Çopuroğlu, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında ayrıca tarım sektörünün önemi ve çiftçilerin karşılaştığı zorluklara karşı alınabilecek önlemler de ele alındı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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