Kayseri'de bir kişi öldürüldü, sanıkların yargılanması devam ediyor

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 1 kişinin öldürüldüğü olayda sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar; A.Ö. ve H.E.'nin yanı sıra tutuksuz sanıklar H.E. ve M.B. ile müşteki sanık O.A. katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları yerini aldı.

Duruşmada konuşan müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Tutuklu sanıklar H.E ve A.Ö ise beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde meydana gelen olayda, A.Ö., M.A., O.A, M.B. ve H.E. arasında bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada A.Ö. O.A. M.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada diğer yaralananlar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler olaya karışan H.E., A.Ö. ve M.B.'yi gözaltına aldı. A.Ö ambulansla kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına edilirken, hayatını kaybeden M.A'nın cesedi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra firar eden ikinci şüpheli H.E'yi yakalamak için büyük çapta çalışma başlattı. - KAYSERİ