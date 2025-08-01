Kayseri-Ankara Hızlı Tren Hattı İncelemesi

Kayseri-Ankara Hızlı Tren Hattı İncelemesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın inşaatını yerinde inceledi ve 2-2,5 yıl içinde Kayseri'nin hızlı trene kavuşacağını duyurdu.

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İnşallah 2 buçuk sene sonra Kayseri- Ankara hızlı trenine kavuşmuş olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu. Şantiyede yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Elitaş, "Kayseri-Yerköy arasında yapılmakta olan hızlı trenle ilgili yerinde inceleme ve yetkililerden bilgi almak için buraya geldik. Bu tren inşallah Ankara'dan kalkınca 1 saat 45 dakikada Kayseri'ye ulaşmış olacak. Ankara-İstanbul arasındaki hızlı trende hayata geçtiği andan itibaren muhtemelen Kayseri-İstanbul arası 4 saatlik bir süreyle tamamlanmış olacak. Değerli arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi ve Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürü Yalçın Bey ile de yaptığımız telefon görüşmesi çerçevesinde 2027 yılı sonuna varmadan bitirmeyi planlıyorlar. Rabbim kaza ve bela vermesin. Burada 2 bin 400- 2 bin 500 civarında çalışan arkadaşlarımız var" diye konuştu.

"2-2 buçuk sene sonra hızlı trene kavuşacağız"

Kayseri'nin 2-2 buçuk yıl sonra hızlı trene kavuşacağını aktaran Elitaş, "Kazasız ve belasız bir şekilde inşallah 2-2 buçuk sene sonra Kayseri-Ankara hızlı trenine kavuşmuş olacağız. İç Anadolu'nun merkezi Kayseri'mizin hızlı trene kavuşmasında talimatlarıyla bizi onurlandıran değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bir taraftan hızlı tren çalışmaları devam ettiği gibi diğer taraftan da Ankara-Kayseri otoyolu projesi de ihale edildi. İnşallah otoyol projesi de hayata geçirilince hem karayoluyla hem demiryoluyla Türkiye'nin merkezi Kayseri'nin her yere hızlı bir şekilde ulaşımını sağlama imkanı bulmuş olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız

Donald Trump'tan Rusya'ya nükleer tehdit: Talimat verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Filistin sözleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni zirvesi sonrası açıklama geldi! Dikkat çeken Gazze mesajı

Akdeniz zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesaj
Almanya, Ukrayna'ya 2 adet Patriot hava savunma sistemi gönderiyor

Almanya'dan Putin'i küplere bindirecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.