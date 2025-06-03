Kaymakam Yazıcı'nın Safranbolu TSO'ya Veda Ziyareti

Kaymakam Yazıcı'nın Safranbolu TSO'ya Veda Ziyareti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesine atanan Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, veda ziyaretleri çerçevesinde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Yazıcı, görev süresi boyunca TSO ile olan işbirliği için teşekkür ederken, TSO başkanları da Yazıcı'nın yeni görevinde başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Kaymakamlar kararnamesiyle Sakarya'nın Sapanca ilçesine atanan Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, veda ziyaretleri kapsamında Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Ziyarette, Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hayri Boyacı, Meclis Başkan Yardımcısı Rıfat Aynacı, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Namal ile Meclis Üyeleri Ali Sami Acar, Şebnem Urgancıoğlu, Hasan Cemal Şahin, Emrah Tufan ve Muharrem Uğur Ünsal hazır bulundu.

Kaymakam Yazıcı, görev süresi boyunca Safranbolu TSO ile uyumlu ve verimli bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Kaymakam Yazıcı'nın Safranbolu'daki başarılı çalışmalarını yeni görev yeri olan Sapanca'da da sürdüreceğine inandıklarını ifade etti. Ünal ve Altuntepe, ilçeye yaptığı katkılar nedeniyle Yazıcı'ya teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Ziyaret, Kaymakam Yazıcı'ya hediye takdimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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