Kastamonu'da inşa edilecek 2 bin 380 konutun kuraları çekildi

Kastamonu'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 380 konutun kura çekimi töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Konuşmuyoruz, yapıyoruz, söylemiyoruz, vücuda getiriyoruz. Biraz sonra bunun en önemli kısmını burada yaşayacağız" dedi.

Kastamonu'da Türkiye Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2 bin 380 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için düzenlenen kura töreni, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Kaan Talip Tığlı Konferans Salonu'nda düzenlenen törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"TOKİ olarak bugün itibarıyla 81 ilimizde toplam 1 milyon 757 konut rakamına ulaştık

Törenin açılış konuşmasını yapan TOKİ Başkanı Levent Sungur, ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana dek sosyal konut projelerinin devam edeceğini ifade ederek, "Toplu Konut İdaresi olarak vatandaşlarımızın konut ihtiyacının sağlanması ve şehirlerimizin yenilenmesi noktasında yoğun gayret sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Bakanımızın koordinasyonunda ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdik, milletimize yakışır, kalıcı eserler ürettik. 2021 yılında özellikle Bozkurt ve Abana ilçelerimizde büyük tahribata yol açan sel afetinden sonra Bozkurt'ta 712 konut, 123 dükkan, Abana'da ise 109 konutun teslimatını yaptık. Bozkurt meydanını DSİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte düzenledik. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın afeti sonrasında 11 ilimizde 455 bin konutun üretimini gerçekleştirdik. Ben buradan öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, bu muazzam başarıyı gerçekleştirirken gerek altyapının yapımı noktasıyla DSİ Genel Müdürlüğümüz eliyle ve sıkıştığımız alanlarda gösterdiği yardım ve fedakarlıktan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Ülkemizin birçok şehrinde tarihin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlelerini başlattık. Şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduk. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin konutu kapsayan sosyal konut kampanyalarını başlatarak dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yaptık. TOKİ olarak bugün itibarıyla 81 ilimizde toplam 1 milyon 757 konut rakamına ulaştık. Ülke genelinde bin 633 şantiyede 430 bin konut ve sosyal donatının inşaatı devam etmekte. Yüz binlerce konutun proje ve tasarımları sürdürülmektedir" dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci, Halil Uluay da vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak projede emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekilişine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve emekleri geçen herkese teşekkür ettiler.

"Bu proje sadece betonla, demirle, tuğlayla örülmüş bir yapı hamlesi değildir"

Kura çekimi öncesi konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, "Bu proje sadece betonla, demirle, tuğlayla örülmüş bir yapı hamlesi değildir. Bu proje alın terinin karşılık bulduğu, emeğin korunup kollandığı, dar gelirlinin, gencin, engellinin, şehit yakınının hakkının gözetlendiği büyük bir sosyal sözleşmedir. Bir başka ifadeyle Yüzyılın Konut Projesi devletiyle milletinin arasındaki bir gönül köprüsüdür. Kastamonu'da, memleketimde buna şahit olmanın ve bu heyecanı yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyorum. İnşallah kura çekiminde gönlünüzde ne geçiyorsa ona ulaşırsınız. Bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 750 bin konut vatandaşlarımızla buluşturuldu. Gerçekten ülkemizin medar-ı iftiharı kurumlarımızdan bir tanesidir. Kastamonu'muz için Olukbaşı'nda eski devlet hastanesinin olduğu yerde bir semt polikliniği planlaması vardı, biz bunun hemen olması için TOKİ'mize söyledik, 16 Mart'ta inşallah oranın da ihalesi yapılacak" dedi.

"Gençlerin bu projeye ilgi duyması bizi son derece memnun etti"

Gençlerin projeye yoğun ilgi göstermesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Yumaklı, "Deprem bölgesindeki büyük inşa seferberliği bugün 81 ilimizi kapsayan konut hamlesine dönüştü. İnşallah ev sahibi Türkiye sloganıyla 500 bin konut projesiyle ilk etapta, herkesi ev sahibi yapana kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi çalışmaya, çabalamaya, ter dökmeye devam edeceğiz. Sadece bugünü garanti altına almıyoruz, geleceği ve çocuklarımızı garanti altına almış oluyoruz. Özellikle gençlerin bu projeye ilgi duyması bizi son derece memnun etti. Biliyoruz ki gençlerin hayal kurabildiği ülkenin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi mümkün. Bugün Kastamonu'da o ana hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. Bu kura elbette alın yazısının adaletle buluştuğu, sabrın sevinçle tanıştığı ve şimdiden ev sahibi olacak, kuradan isimleri çıkacakların heyecanının zirveye ulaştığı bir anı da bize getirmiş olacak" diye konuştu.

"Konuşmuyoruz, yapıyoruz, söylemiyoruz, vücuda getiriyoruz"

Bakan Yumaklı konuşmasını, "Bu topraklar, vefanın, mertliğin ve kardeşliğin mayalandığı topraklardır. Şeyh Şaban'ı Veli Hazretlerinin ifade ettiği gibi, sözden ziyade hal önemlidir. Konuşmuyoruz, yapıyoruz, söylemiyoruz, vücuda getiriyoruz. Biraz sonra bunun en önemli kısmını burada yaşayacağız" sözleriyle sonlandırdı.

Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak kura çekimi başlatıldı. - KASTAMONU