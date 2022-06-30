Kartepe'de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek - Haberler

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Kartepe'de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartepe'de enduro ve ATV şampiyonası düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Kulübü tarafından 2-3 Temmuz tarihleri arasında "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası" düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Kulübü tarafından 2-3 Temmuz tarihleri arasında "Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası" düzenlenecek.

Enduro Şampiyonası 13 ayrı kategoride 100, ATV Şampiyonası 4 ayrı kategoride 50 sporcu 30 kilometrelik zorlu parkurda en hızlı süreyi yakalamak için kıyasıya mücadele edecek. Yapılacak olan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Motosiklet Yerel Haberler

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