Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel yangınının ardından yeni sezona 2 tesisle başladı. Bugün itibarıyla yalnızca 2 otelin kapılarını açtığı Kartalkaya'da, pistlerin yaklaşık yüzde 80'inin kullanıma hazır olduğu belirtilirken, sezonun ilk günlerinde tatilciler bölgeye gelmeye başladı.

Bolu'nun gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin de yaralandığı büyük yangın faciasının ardından yeni sezon açıldı. Kamuoyunda derin üzüntüye sebep olan facianın gölgesinde açılan sezonda, Kartalkaya'da bugün itibarıyla yalnızca 2 otel pistlerini ve tesislerini hizmete açtı. Grand Kartal Otel'in yanında bulunan ve yanan otelin sahiplerinin akrabasının sahibi olduğu otele giden yol jandarma ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kayak merkezinde bulunan diğer otelde devam eden yangın güvenlik sistemleri ile ilgili ruhsat çalışmasının devam etmesi nedeniyle açılmadı.

5 milyon dolarlık yatırım

Yeni sezonun ilk günlerinde, yapay karla desteklenen ve yaklaşık yüzde 80'i kullanıma hazır hale getirilen pistlerde kayak keyfi yeniden başlarken, bölgeye gelen tatilciler de kademeli olarak artış göstermeye başladı. Kartalkaya'da açılan 2 otelin yangın güvenliği çerçevesinde yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yaptığı öğrenildi.

"Bu sezonu huzur ve güven içinde, en güzel şekilde geçirmeyi arzu ediyoruz"

Pistlerin yüzde 80'inin açık olduğunu söyleyen Kartalkaya'daki 2 otelin Genel Müdürü Yusuf Avcı, "Öncelikle ilginize ve alakanıza teşekkür ediyorum. Basın mensupları olarak süreci yakından takip ediyorsunuz. Bugün itibarıyla sezonumuzu açmış bulunuyoruz. Pistlerimizin yaklaşık yüzde 80'i açık durumda ve bunu yapay karla da destekledik. Şu anda pistlerimizde kayak yapmak için gerçekten en uygun zamanlardan birini yaşıyoruz. Misafirlerimiz için ulaşım, konaklama ve kişisel güvenlik başta olmak üzere her konuda gerekli tedbir ve önlemleri almış durumdayız. Uluslararası akreditasyona sahip firmalarla ve yerel firmalarla birlikte tüm raporlamalarımızı yaptık, hazırlıklarımızı tamamladık. Bu sezonu huzur ve güven içinde, en güzel şekilde geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

"Yüzde 60-70 civarında bir doluluk bekliyoruz"

Sezonun açılmasıyla birlikte misafirlerin otele giriş yapmaya başladığını ifade eden Genel Müdür Avcı, "Bugün itibarıyla misafirlerimiz otele giriş yapmaya başladı. Rezervasyonlar yavaş yavaş geliyor ve özellikle yılbaşı dönemi için talepler devam ediyor. Net bir doluluk oranı vermemekle birlikte, yüzde 60-70 civarında bir doluluk bekliyoruz. Elbette bu durum kar yağışıyla da doğrudan bağlantılı. Havalar şu ana kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretti ancak önümüzdeki hafta kar yağışının başlamasıyla birlikte rezervasyonların daha da artacağına inanıyoruz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk görmüyoruz" ifadelerini kullandı.