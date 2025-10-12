Kartal'daki Mağaza Açılışında İndirim Kuşturması

Kartal'da açılışı yapılan bir mağazanın indirim kampanyası izdihama neden oldu. Bin liralık ürünlerin 100 liraya düşmesiyle vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece yarısından itibaren mağaza önünde bekleyerek metrelerce kuyruk oluşturdu.

Kartal'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Kampanya kapsamında bin liralık ürünlerin 100 liraya satılması mağaza önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, indirimli ürünleri kaçırmamak için gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. Sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğunluk zaman zaman izdihama dönüştü. Kampanya kapsamında matkap, saat, kulaklık ve el feneri gibi ürünler büyük indirimle satışa sunuldu.

"İndirimden faydalanmak için geldim"

Mağazadan alışveriş yapmak için sıra bekleyen Bediha Gökşen isimli bir vatandaş, "İndirimden faydalanmak için geldim. Saat, matkap, kulaklık başta olmak üzere her şeye ihtiyacım var. Üç saattir bekliyorum. Oğluma da lazım, bana da lazım. Üşüdüm ama ne yapacaksın? Zahmete katlanacaksın ki bir şeylere sahip olasın" dedi. Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Turgay Küçük Fidan, "Saat 4'te buradaydık. Kampanyalı ürünlerden aldık, memnunuz. Böyle kampanyaların devamını istiyoruz" şeklinde konuştu. Sabah saatlerinden beri sırada beklediğini söyleyen Hasan Ayyıldız, "Mağazanın açılışı için geldim ama çok yoğun. İçeri giremiyoruz. Sağlık olsun, başka günlerde gelmek umuduyla diyoruz" dedi.

"Tüm Türkiye'den gelenler oldu"

Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten mağaza yetkililerinden Ahmet Ataibiş, "Matkaplarda kampanya yaptık. Saatlerde, kulaklıklarda, el fenerlerinde. Çoğu ürünlerimizi 100 liraya indirdik. 1000 liraya alınan ürün 100 liraya oldu. Bu da eski müşterilerimizin ve yeni gelenlerin ilgisini artırdı. Tüm Türkiye'den gelenler oldu, izdiham yaşandı. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL