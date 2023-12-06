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Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman ilçesinde faaliyetlerini sürdürdü

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Kars Valisi Ziya Polat, Kağızman ilçesini ziyaret ederek esnafları ve muhtarları dinledi. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve okulları denetledi.

Kars Valisi Ziya Polat, kentteki faaliyetlerinin yanı sıra ilçe temaslarını da aralıksız sürdürüyor.

Kağızman ilçesini ziyaret eden Kars Valisi Ziya Polat, günün neredeyse tamamını ilçede geçirdi. İlçe halkıyla bir araya gelen Polat, esnafları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi. Esnaflara hayırlı iş, bereketli kazanç dileklerinde bulunan Kars Valisi, köy ve mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Kars Valisi, ilgili birimlere incelenmesi ve çözüme kavuşturulması için talimat verdi.

Kağızman temasları sırasında Vali Ziya Polat'a Kars İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper ile Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka eşlik etti. Komando Tabur Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bir araya gelen Kars Valisi Polat, Mehmetçiklere dua ederek, başarı dileklerini iletti.

Kağızman ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Kars Valisi Ziya Polat, Emniyet Müdürü ve Alay Komutanı'ndan ilçe asayişi hakkında brifing aldı. Sağlıktan eğitime tüm kurumları bir bir denetleyen Kars Valisi, ilçedeki sağlık hizmetleri hakkında İlçe Sağlık Müdürü'nden bilgi aldı. Ayrıca Kağızman ziyareti kapsamında ilçedeki okulları da es geçmeyen Vali Polat, öğrencilerle de sohbet etti. Kağızman'ın eğitim durumu hakkında da İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden brifing alan Polat, dolu dolu geçirdiği Kağızman temasları sonrası ilçeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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