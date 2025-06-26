Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın Susuz'u Ziyaret Etti

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın Susuz'u Ziyaret Etti
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Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Susuz ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretle tarımsal faaliyetleri inceledi. Çiftçilerin sorunları ve talepkleri hakkında bilgi alarak, desteklerin önemi üzerinde durdu.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, ilçelerde yürütülen tarımsal faaliyetleri yerinde incelemek ve saha çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla Susuz ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Susuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden İl Müdürü Aydın, burada İlçe Müdürü Gülten Özşirvan ve kurum personeliyle bir araya geldi. Ziyarette ilçede yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri, çiftçilerin mevcut durumu ve karşılaştıkları sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçe personelinin sahadaki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Aydın, "İlçelerimizde yürütülen tarımsal faaliyetler, Kars'ın tarım ve hayvancılık vizyonu açısından büyük önem taşıyor. Susuz ilçemiz, hem hayvancılık hem de bitkisel üretimde potansiyeli yüksek bir bölge. Bu potansiyelin doğru yönlendirilmesi ve çiftçilerimizin desteklenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret kapsamında İl Müdürü Aydın, bazı çiftçileri de yerinde ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulan destekler ve projeler hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürü Aydın'ın Susuz ziyareti, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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