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Kars'ta Hayvancılığın Gelişimi İçin 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' Verildi

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Kars'ta hayvancılığın gelişimi ve sağlıklı sürülerin oluşturulması adına büyük bir adım atılıyor. Sarıkamış'ta bir işletmeye 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' verildi. Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Enver Aydın, işletme sahiplerini bilgilendirerek, hastalıklardan arındırılmış işletmelerin önemini vurguladı.

Kars'ta hayvancılığın gelişimi ve sağlıklı sürülerin oluşturulması adına büyük bir adım atılıyor. Sarıkamış'ta bir işletmeye 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' verildi.

Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Enver Aydın ziyaret ettiği Sarıkamış'ta bir işletmeye sertifika verirken, işletme sahiplerini de konuyla ilgili bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Enver Aydın, "Hastalıktan Ari İşletmeler, ülkemizin ihtiyacı olan genetik kapasitesi yüksek anaç hayvan üretimini sağlayarak hayvancılığımızın geleceğine katkıda bulunuyor. Bu işletmeler, karantina ünitesine sahip, kayıt altına alınmış ve tüm hayvanların tüberküloz ve bruselloz gibi hastalıklardan arındırılmış olduğu işletmelerdir. Bu işletmelere "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" verilmektedir" dedi.

Aydın, "Hastalıktan Ari İşletmelerde yapılan sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri ile bu hastalıklarla etkin mücadele edilirken, sağlıklı ve kaliteli süt üretimi de gerçekleştirilmekte ve bu sayede halk sağlığının korunması sağlanmaktadır. Bu çerçevede Sarıkamış ilçemizde bir işletmeye "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" verdik ve iki yetiştiricimizden de başvuru dilekçelerini işletmelerini ziyaret ederek aldık" diye konuştu.

Bakanlığın hedefleri doğrultusunda 2024 yılında Kars'ta "Hastalıktan Ari İşletme" sayısını katlayarak artırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Aydın, "Kars'taki yetiştiricilerimiz, İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurarak "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" almak için gerekli şartlar hakkında bilgi alabilir ve işletmelerini hastalıklardan ari hale getirebilirler. Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla Bakanlığımızca hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulanmaktadır. Kars'taki yetiştiricilerimiz bu önemli fırsattan faydalanarak işletmelerini hastalıklardan ari hale getirmeleri için desteklerimiz devam etmektedir. Kars'ta büyükbaş hayvancılık desteklemesi kapsamında verimlilik kriterleri doğrultusunda hastalıktan ari işletmelere ilave destekler yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sarıkamış'ta bir işletmeye 'Hastalıktan Ari İşletme' sertifikası verileriler, diğer işletmelerin başvuruları alındı.

Ayrıca 'Hastalıktan Ari İşletme' sayısının artırılması ile çiftlikten sofraya sağlıklı gıda arzı ve zoonoz hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığının korunması sağlanacak.

Hayvancılık işletmelerinde ekonomik kayıpların önüne geçilerek sürülerin sağlıklı büyümesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle, hastalıktan ari işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ekstra destek verilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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